समस्तीपुर में लाखों की संदिग्ध ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार, जांच जारी

समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को संदिग्ध ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से तीन पैकेट में रखा 38.14 ग्राम संदिग्ध पदार्थ बरामद हुआ। बरामद नशीले पदार्थ की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। नशीले पदार्थों की बरामदगी के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

इस इलाके में नशीले पदार्थ की खेप पहुंचाए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध युवक को पकड़ा। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से ब्राउन शुगर जैसा संदिग्ध पदार्थ बरामद हुआ। इसके बाद पदार्थ को जब्त कर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। गिरफ्तार युवक वैशाली जिले का निवासी है।

पुलिस उस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि संदिग्ध नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे किसके पास पहुंचाया जाना था। साथ ही पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। फिलहाल, बरामद पदार्थ की अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। फोरेंसिक जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। हालांकि, पुलिस ने इस तस्करी के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।