5 बच्चों की मां का दिल आया 26 साल के दामाद पर, मैनपुरी की गजब लव स्टोरी देखिये

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सास और दामाद के कथित प्रेम-प्रसंग को लेकर परिवार में विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब 45 वर्षीय महिला अपने 26 वर्षीय दामाद के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। महिला के बच्चों ने जब इसका विरोध किया तो घर में विवाद बढ़ गया। मामला इतना बढ़ा कि आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पहुंचकर परिवार के सदस्यों से बातचीत की और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराने का प्रयास किया।

जानकारी के मुताबिक, महिला के पांच बच्चे हैं और उसकी एक बेटी की शादी हो चुकी है। महिला के पति की करीब दो साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद महिला और उसके दामाद के बीच कथित तौर पर नजदीकियां बढ़ने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि दामाद का महिला के घर और रिश्तेदारी में आना-जाना था। कुछ समय पहले उसके महिला के घर पहुंचने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों को दोनों के कथित संबंधों की जानकारी हुई।

बच्चों ने किया विरोध

सास और दामाद के प्रेम-प्रसंग की जानकारी मिलने के बाद महिला के बच्चों ने इसका विरोध किया। परिवार के लोगों का कहना था कि महिला और उसका दामाद अलग हो जाएं और इस रिश्ते को खत्म करें। हालांकि, दोनों के अलग होने को तैयार नहीं होने की बात सामने आई। महिला कथित तौर पर दामाद के साथ रहने की जिद पर कायम रही।

विवाद के बाद पहुंची पुलिस

परिवार के बीच विवाद बढ़ने पर घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पक्षों से बातचीत की। इसके बाद दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया। वहां भी काफी देर तक समझाइश और बातचीत का दौर चला।

पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। हालांकि, किसी भी पक्ष ने पुलिस को लिखित शिकायत या तहरीर नहीं दी। इसके चलते फिलहाल मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस पूरे मामले को पारिवारिक विवाद के तौर पर देख रही है।