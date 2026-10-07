IPS Transfers: यूपी में 20 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, जाने कहां किसको मिली तैनाती

IPS Transfers: उत्तर प्रदेश में बुधवार को 20 आईपीएस अफसरों मे तबादले किए गए। इसमें यशवीर सिंह को एसपी जौनपुर बनाया गया है। इसके साथ ही, कुंवर अनुपम सिंह को एसपी पीएसी मुख्यालय, रवीना त्यागी को एसपी बाराबंकी, संजय कुमार को सेनानायक 4 वाहिनी पीएसी, ओमवीर सिंह को एसपी बस्ती, कुंवर ज्ञानंजय सिंह डीसीपी प्रयागराज, कमलेश बहादुर को एसपी लोकशिकायत लखनऊ, ईरज राजा को एसपी बलिया, अर्पित विजयवर्गीय को डीसीपी लखनऊ और सर्वेश मिश्रा को एसपी मऊ बनाया गया है।