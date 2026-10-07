मध्यप्रदेश पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 1000 पदों पर भर्ती, 15 अक्टूबर से करें आवेदन

मघ्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती के लिए करीब 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का एलान किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2026 से शुरू होने की जानकारी सामने आई है।

बता दें कि इन भर्ती में कॉन्स्टेबल ड्राइवर के पद शामिल हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, शारीरिक दक्षता और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यान से जांचना होगा।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

इसका चयन निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता या शारीरिक मापदंड और ड्राइविंग से संबंधित परीक्षा शामिल हो सकती है। अंतिम चयन भर्ती नियमों और उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

कब से कर सकेंगे आवेदन?

भर्ती: MP Police Constable Driver Recruitment 2026

पद: कॉन्स्टेबल ड्राइवर

कुल पद: 1000

आवेदन शुरू: 15 अक्टूबर 2026

आवेदन माध्यम: ऑनलाइन

भर्ती बोर्ड: MPESB

सभी उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन शुरू होने से पहले MPESB की आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़ें, क्योंकि पदों की संख्या, आवेदन की अंतिम तारीख, फीस और परीक्षा की तारीख में आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ जरूरी बदलाव भी हो सकता है।