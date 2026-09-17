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SUV Mahindra Thar :  रोमांच और दमदारी के लिए मशहूर नई Thar जल्द  मारेगी एंट्री, जानें क्या होगा नया?

दुनिया की जानी मानी वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा अपनी पॉपुलर ऑफ-रोड SUV महिंद्रा थार के फेसलिफ्ट मॉडल को जल्द बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस बार Thar 3-Door में सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं, बल्कि डिजाइन, Interior और फीचर्स में कई अपडेट दे सकती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

SUV Mahindra Thar :  दुनिया की जानी मानी वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा अपनी पॉपुलर ऑफ-रोड SUV महिंद्रा थार के फेसलिफ्ट मॉडल को जल्द बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस बार Thar 3-Door में सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं, बल्कि डिजाइन, Interior और फीचर्स में कई अपडेट दे सकती है।

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रोमांच और दमदारी के लिए मशहूर लंबे समय से Thar 3-Door की तुलना में Thar Roxx ज्यादा चर्चा में रही है और इसकी पॉपुलेरिटी भी बढ़ी है। ऐसे में नए अपडेट के जरिए महिंद्रा 3-Door Thar को फिर से ग्राहकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनाने की कोशिश कर सकती है।

डिजाइन
Facelift model के डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट हिस्से में देखने को मिल सकता है। नई Thar 3-Door को Thar Roxx से मिलता-जुलता नया फ्रंट लुक दिया जा सकता है।

अपडेटेड ग्रिल
इसमें अपडेटेड ग्रिल, नया डिजाइन और रिवाइज्ड फ्रंट स्टाइल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा SUV में नए अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं, जिससे इसकी साइड प्रोफाइल पहले से ज्यादा आकर्षक नजर आएगी।

टेल-लैंप्स
पीछे की तरफ टेल-लैंप्स के डिजाइन या ट्रीटमेंट में भी बदलाव किए जाने की उम्मीद है।

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इंटीरियर
वहीं बात करें इंटीरियर की तो नई Thar 3-Door के इंटीरियर में भी जरूरी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केबिन को नया लुक देने के साथ सेंटर कंसोल में बदलाव किया जा सकता है।

हार्डकोर ऑफ-रोडर
इसके अलावा Thar Roxx में मिलने वाले कुछ फीचर्स को 3-Door मॉडल में भी शामिल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य SUV को सिर्फ एक हार्डकोर ऑफ-रोडर की बजाय रोजाना यूज के लिए ज्यादा आरामदायक और प्रैक्टिकल बनाना होगा।

स्टीयरिंग सेटअप
नई 3-Door Thar में Thar Roxx की तरह हल्का स्टीयरिंग सेटअप दिया जा सकता है।

महिंद्रा इसमें किए जाने वाले डिजाइन और फीचर अपडेट के चलते कीमत में बढ़ोतरी भी कर सकती है। यानी फेसलिफ्ट मॉडल मौजूदा Thar 3-Door की तुलना में महंगा हो सकता है।

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