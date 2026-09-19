  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ABVP का दबदबा, 3 पदों पर जीत: उपाध्यक्ष बने निर्दलीय दीपांशु शोकीन

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ABVP का दबदबा, 3 पदों पर जीत: उपाध्यक्ष बने निर्दलीय दीपांशु शोकीन

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के नतीजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने तीन प्रमुख पदों पर कब्जा जमाया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने जीत दर्ज कर मुकाबले में बड़ा उलटफेर किया। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के खाते में इस बार एक भी पद नहीं आया

By Harsh 
Updated Date

नई दिल्ली।  दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के नतीजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने तीन प्रमुख पदों पर कब्जा जमाया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने जीत दर्ज कर मुकाबले में बड़ा उलटफेर किया। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के खाते में इस बार एक भी पद नहीं आया।

पढ़ें :- DUSU Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 लाख 51 हजार से ज्यादा छात्र डाल रहे वोट, 158 बूथ और 1,100+ EVMs के बीच कड़ी सुरक्षा

अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब यश डबास संभालेंगे। ABVP उम्मीदवार ने इस सीट पर जीत दर्ज की। वहीं सचिव पद पर ABVP  की रिया छावड़ी ने बाजी मारी। संयुक्त सचिव पद भी ABVP के लक्ष्य राज सिंह के खाते में गया।

उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत

DUSU चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा उपाध्यक्ष पद के नतीजे की रही। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने जीत हासिल की। उन्होंने ABVP और NSUI के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए पद अपने नाम किया।

इस चुनाव के लिए शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के 52 कॉलेजों और केंद्रों पर मतदान कराया गया था। कुल 1,51,519 छात्र मतदान के लिए पात्र थे, जिनमें से 61,312 छात्रों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस तरह कुल मतदान प्रतिशत 40.46 रहा।

पढ़ें :- दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की वोटिंग जारी: 1.51 लाख से ज्यादा वोटर डाल रहे वोट

NSUI को नहीं मिली कोई सीट

चार केंद्रीय पदों के लिए हुए मुकाबले में NSUI को इस बार सफलता नहीं मिल सकी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव—चारों पदों पर उसके उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर पाए। वहीं ABVP ने तीन पद अपने नाम किए और एक पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट मिलन प्रधान तीन अक्टूबर तक भेजे गए जेल, अब वे नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार

नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट मिलन प्रधान तीन अक्टूबर तक भेजे गए...

लड़की ने डेट पर बुलाया, रेस्टोरेंट पहुंचते ही 21 हजार का बिल थमाया, पैसे देने से इनकार किया तो हुई पिटाई

लड़की ने डेट पर बुलाया, रेस्टोरेंट पहुंचते ही 21 हजार का बिल...

बृजभूषण सिंह के समर्थन में उतरे आचार्य प्रमोद कृष्णम, बोले- शुद्ध देशी-घी के नाम पर मिलावट कर बेचा जा रहा है ज़हर, तो ये है दंडनीय अपराध

बृजभूषण सिंह के समर्थन में उतरे आचार्य प्रमोद कृष्णम, बोले- शुद्ध देशी-घी...

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ABVP का दबदबा, 3 पदों पर जीत: उपाध्यक्ष बने निर्दलीय दीपांशु शोकीन

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ABVP का दबदबा, 3 पदों पर जीत:...

पर्यावरण और जलवायु पर वैश्विक मंथन, PM मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ

पर्यावरण और जलवायु पर वैश्विक मंथन, PM मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का...

Viral Video: उत्तरी दिल्ली के संगम विहार इलाके का खौफनाक वीडियो वायरल, 18 महीने के मासूम पर आवारा कुत्ते ने किया हमला

Viral Video: उत्तरी दिल्ली के संगम विहार इलाके का खौफनाक वीडियो वायरल,...