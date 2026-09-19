नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट मिलन प्रधान तीन अक्टूबर तक भेजे गए जेल, अब वे नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार

कोलकाता : नंदीग्राम उपचुनाव (Nandigram Bypoll) के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान (Congress Candidate Milan Pradhan) को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजा गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें आज हल्दिया कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है।

क्यों हुई मिलन प्रधान की गिरफ्तारी?

नंदीग्राम उपचुनाव के लिए उनके उम्मीदवार मिलन प्रधान के खिलाफ़ निम्नलिखित मामलों में चार वारंट लंबित हैं:

1. नंदीग्राम पुलिस स्टेशन केस नंबर 75/07 (30.04.2007): IPC की धारा 147, 148, 149, 448, 302 और 506 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27।

2. नंदीग्राम पुलिस स्टेशन केस नंबर 221/07 (15.11.2007): IPC की धारा 147, 148, 149, 326, 364, 302 और 201।

3. नंदीग्राम पुलिस स्टेशन केस नंबर 188/07 (08.11.2007): IPC की धारा 147, 148, 149, 324, 307 और 302 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25/27।

4. खेजुरी पुलिस स्टेशन केस नंबर 44/07 (30.07.2007): IPC की धारा 148/149 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25/35।

पहले तीन मामलों में IPC के तहत हत्या से संबंधित धाराओं के तहत आरोप शामिल हैं। चौथा मामला हथियारों से संबंधित अपराधों के लिए है। चुनाव अधिकारियों ने डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस (समूह) के एक उम्मीदवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पहले के वारंटों पर कार्रवाई की।