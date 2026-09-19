PCS Transfer: यूपी में 13 पीसीएस अफसरों के हुए तबादले, देखिए लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

PCS Transfer: उत्तर प्रदेश में 13 पीसीएस अफसरों का शनिवार को तबादला किया गया। इसमें पीसीएस अफसर सौरभ सिंह को एडीएम सिटी कानपुर नगर बनाया गया है। इसके साथ ही, पीसीएस अफसर दिनेश को ADM सिटी अयोध्या, भान सिंह को अपर नगर आयुक्त शाहजहांपुर,अजय कुमार त्रिपाठी को CRO मऊ,पवन कुमार को ADM कुशीनगर, आलोक कुमार गुप्ता को ADM कासगंज, अरुण कुमार को संयुक्त निदेशक प्रशासन मत्यस्य और हिमांशु कुमार गुप्ता को बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) का सचिव बनाया गया है।