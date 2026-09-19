  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. PCS Transfer: यूपी में 13 पीसीएस अफसरों के हुए तबादले, देखिए लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

PCS Transfer: यूपी में 13 पीसीएस अफसरों के हुए तबादले, देखिए लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

उत्तर प्रदेश में 13 पीसीएस अफसरों का शनिवार को तबादला किया गया। इसमें पीसीएस अफसर सौरभ सिंह को एडीएम सिटी कानपुर नगर बनाया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

PCS Transfer: उत्तर प्रदेश में 13 पीसीएस अफसरों का शनिवार को तबादला किया गया। इसमें पीसीएस अफसर सौरभ सिंह को एडीएम सिटी कानपुर नगर बनाया गया है। इसके साथ ही, पीसीएस अफसर दिनेश को ADM सिटी अयोध्या, भान सिंह को अपर नगर आयुक्त शाहजहांपुर,अजय कुमार त्रिपाठी को CRO मऊ,पवन कुमार को ADM कुशीनगर, आलोक कुमार गुप्ता को ADM कासगंज, अरुण कुमार को संयुक्त निदेशक प्रशासन मत्यस्य और हिमांशु कुमार गुप्ता को बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) का सचिव बनाया गया है।

पढ़ें :- IPS Transfers: यूपी पुलिस में हुआ बड़ा फेरबदल, 35 आईपीएस अधिकरियों के हुए तबादले, देखिए पूरी लिस्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IPS Transfers: यूपी पुलिस में हुआ बड़ा फेरबदल, 35 आईपीएस अधिकरियों के हुए तबादले, देखिए पूरी लिस्ट

IPS Transfers: यूपी पुलिस में हुआ बड़ा फेरबदल, 35 आईपीएस अधिकरियों के...

यूपी में किसानों को अब ई-लॉटरी से मिलेंगे फ्री और सब्सिडी वाले बीज, कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग अनिवार्य

यूपी में किसानों को अब ई-लॉटरी से मिलेंगे फ्री और सब्सिडी वाले...

पुलिस चौकी से कुछ कदम दूर चल रहा था अमेरिकी नागरिकों को ठगने का खेल, लखनऊ में 4 महिला समेत 16 आरोपी पकड़े गए

पुलिस चौकी से कुछ कदम दूर चल रहा था अमेरिकी नागरिकों को...

एक और पत्नी ने अपने पति को उतारा मौत के घाट, प्रेमी के साथ मिलकर नहर में फेंका शव

एक और पत्नी ने अपने पति को उतारा मौत के घाट, प्रेमी...

बृजभूषण सिंह के समर्थन में उतरे आचार्य प्रमोद कृष्णम, बोले- शुद्ध देशी-घी के नाम पर मिलावट कर बेचा जा रहा है ज़हर, तो ये है दंडनीय अपराध

बृजभूषण सिंह के समर्थन में उतरे आचार्य प्रमोद कृष्णम, बोले- शुद्ध देशी-घी...

‘गुंडागर्दी’ और ‘अपराधियों’ को संरक्षण देने वाले सपा बहादुर केवल सड़कें ही नापते फिरेंगे, लेकिन जनता के मन तक पहुंच नहीं पाएंगे: केशव मौर्य

‘गुंडागर्दी’ और ‘अपराधियों’ को संरक्षण देने वाले सपा बहादुर केवल सड़कें ही...