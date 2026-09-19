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‘गुंडागर्दी’ और ‘अपराधियों’ को संरक्षण देने वाले सपा बहादुर केवल सड़कें ही नापते फिरेंगे, लेकिन जनता के मन तक पहुंच नहीं पाएंगे: केशव मौर्य

केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सपा की राजनीति अब केवल ‘रास्ता नापने’ भर की रह गई है। रथ भी वही और उत्तर प्रदेश का रास्ता भी वही। अगर चुनाव प्रचार के बाबत कुछ बदलेगा, तो वह है ‘फ़र्ज़ी PDA’ का नारा।

By शिव मौर्या 
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, 2017, 2022 की तरह 2027 में भी सपा बुरी तरह से हारेगी। जनता फिर से कमल खिलाकर भाजपा की सरकार बनाएगी। दरअसल, यूपी चुनाव के करीब आते ही एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। केशव मौर्य इन दिनों लगातार सपा पर हमलावर दिख रहे हैं।

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केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सपा की राजनीति अब केवल ‘रास्ता नापने’ भर की रह गई है। रथ भी वही और उत्तर प्रदेश का रास्ता भी वही। अगर चुनाव प्रचार के बाबत कुछ बदलेगा, तो वह है ‘फ़र्ज़ी PDA’ का नारा।

सपा बहादुर इस फ़र्ज़ी नारे की सवारी गांठ कर जनता को झूठे सपने दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यूपी की जागरूक जनता 2012 से 2017 के बीच उनके सभी प्रकार के धतकर्म देख चुकी है, वह अब और बहकावे में आने वाली नहीं है।

उन्होंने अगो लिखा, 2017, 2022 की तरह 2027 में जनता सपा को हराएगी। यह बात सोलह आने सच है कि ‘गुंडागर्दी’ और ‘अपराधियों’ को संरक्षण देने वाले सपा बहादुर केवल सड़कें ही नापते फिरेंगे, लेकिन जनता के मन तक पहुंच नहीं पाएंगे। जनता फिर से कमल खिलाकर भाजपा की सरकार बनाएगी। सपा का ‘झूठा नारा’ अब कहीं नहीं चलेगा, 2027 में यूपी में कमल ही कमल खिलेगा।

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