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ICC T20I रैंकिंग पर ईशान पहले स्थान पर कायम, श्रेयस ने 7 स्थान की छलांग लगाई: सिकंदर रजा ODI नंबर 1 ऑलराउंडर से चूके

ICC ने बुधवार को पुरुष क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी है। ताजा अपडेट में भारत के लिए सबसे बड़ी खबर T20I बल्लेबाजों की सूची से आई है, जहां ईशान किशन नंबर-1 पर कायम हैं। उनके पीछे भारत के ही अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। दोनों के बीच 51 रेटिंग अंकों का अंतर है...

By Harsh 
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ICC Players Ranking:  ICC ने बुधवार को पुरुष क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी है। ताजा अपडेट में भारत के लिए सबसे बड़ी खबर T20I बल्लेबाजों की सूची से आई है, जहां ईशान किशन नंबर-1 पर कायम हैं। उनके पीछे भारत के ही अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। दोनों के बीच 51 रेटिंग अंकों का अंतर है।

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अभिषेक ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में 82 रन की पारी खेलकर अपनी रैंकिंग में सुधार किया था। अब नई अपडेट में भी वह दुनिया के शीर्ष T20I बल्लेबाजों में बने हुए हैं। वहीं भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी सात पायदान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 22वां स्थान हासिल किया है।

गेंदबाजी में भारत को झटका, पाकिस्तान का खिलाड़ी नंबर-1

T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में बड़ा बदलाव हुआ है। पाकिस्तान के अबरार अहमद ने अफगानिस्तान के राशिद खान को पीछे छोड़ते हुए पहली बार नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया। राशिद 736 रेटिंग अंकों के साथ उनसे एक अंक पीछे हैं।

भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 12 स्थान की छलांग लगाई और 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। रवि बिश्नोई भी पांच पायदान ऊपर चढ़कर 35वें स्थान पर हैं। पिछले अपडेट में वरुण चक्रवर्ती पांचवें, जसप्रीत बुमराह 10वें और अर्शदीप सिंह 14वें स्थान पर पहुंचे थे।

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ODI में सिकंदर रजा ने मचाई हलचल

ODI ऑलराउंडरों की रैंकिंग में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने बड़ी छलांग लगाई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद वह पांच स्थान ऊपर चढ़कर ODI बल्लेबाजों में 24वें नंबर पर पहुंच गए और ऑलराउंडरों की सूची में 276 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर आ गए। उनसे आगे अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई हैं। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक भी इस अपडेट के बड़े खिलाड़ियों में शामिल हैं। श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद वह बल्लेबाजों की रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।

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