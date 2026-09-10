BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20Is और एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड में किया बड़ा बदलाव, Harshit Rana की जगह इस खिलाड़ी को मिला मौका

Cricket Update : भारत के उभरते हुए तेज गेंदबाज हर्षित राणा, अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ T20I सीरीज़ और एशियन गेम्स से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर यश ठाकुर को आगामी T20I सीरीज़ और एशियन गेम्स के लिए भारत की T20I टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने गुरुवार को एक बयान जारी करके इसकी पुष्टि की है।

बीसीसीआई ने एक बयान जारी करके कहा है कि पुरुष चयन समिति ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ तीन मैचों की T20I सीरीज़ और 2026 एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम में हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर को चुना है। यह तेज़ गेंदबाज़ BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में अपने रिहैब के दौरान अच्छी प्रगति कर रहा था। 7 सितंबर को एक मैच सिमुलेशन के दौरान गेंदबाज़ी करते समय उसे ‘रेक्टस फेमोरिस’ में खिंचाव आ गया और इसके बाद उसे टीम से बाहर कर दिया गया।

विदर्भ के 27 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ यश ने हाल ही में जुलाई में भारत के ज़िम्बाब्वे दौरे के दौरान अपना T20I डेब्यू किया था। उन्होंने दो मैच खेले और चार विकेट लिए। उन्होंने 50 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी मैच खेले हैं और 7.04 की शानदार इकॉनमी रेट से 81 विकेट लिए हैं।

अफगानिस्तान T20I के लिए भारतीय स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर

2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर