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BJP प्रदेश प्रभारियों का एलान: स्मृति ईरानी को हरियाणा-छत्तीसगढ़ का बनाया गया प्रभारी, सुनील बंसल को तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की मिली जिम्मेदारी

भाजपा ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह—प्रभारी नियुक्त किए हैं। संगठन में हुए इस बदलाव में कई बड़े नेताओं को अहम संगठनात्तमक जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े को प्रभारी और चार नेताओं को सह-प्रभारी बनाया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। भाजपा ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह—प्रभारी नियुक्त किए हैं। संगठन में हुए इस बदलाव में कई बड़े नेताओं को अहम संगठनात्तमक जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े को प्रभारी और चार नेताओं को सह-प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही, राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है, जबकि सुनील बंसल को तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही, स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है।

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