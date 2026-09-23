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बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों और सह-प्रभारियों के नामों का किया एलान, राम माधव को उत्तराखंड, स्मृति ईरानी को मिली कहां की मिली जिम्मेदारी?

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संगठन में राज्यों के प्रभारी और सह-प्रभारियों की नई नियुक्तियों का एलान किया है। पार्टी ने कई प्रमुख नेताओं को अलग-अलग राज्यों की संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने कई प्रमुख नेताओं को अलग-अलग राज्यों की संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संगठन में राज्यों के प्रभारी और सह-प्रभारियों की नई नियुक्तियों का एलान किया है। पार्टी ने कई प्रमुख नेताओं को अलग-अलग राज्यों की संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने कई प्रमुख नेताओं को अलग-अलग राज्यों की संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है।

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बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Former Union Minister Smriti Irani) को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव (Ram Madhav) को तमिलनाडु और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। सतीश पूनिया को जम्मू-कश्मीर और पंजाब की जिम्मेदारी मिली है। अनिल एंटनी को गोवा और नगालैंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

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