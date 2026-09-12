  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs AFG : कल से भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाएगी टी20आई सीरीज, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AFG : कल से भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाएगी टी20आई सीरीज, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AFG T20I Series Schedule : भारत और अफ़ग़ानिस्तान के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज कल यानी 13 सितंबर से होने जा रहा है। सीरीज के सभी मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने हैं, लेकिन इस सीरीज़ के लिए अफ़ग़ानिस्तान ही तय मेज़बान है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs AFG T20I Series Schedule : भारत और अफ़ग़ानिस्तान के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज कल यानी 13 सितंबर से होने जा रहा है। सीरीज के सभी मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने हैं, लेकिन इस सीरीज़ के लिए अफ़ग़ानिस्तान ही तय मेज़बान है।

पढ़ें :- महिला एशिया कप फाइनल में पहुंचने से एक कदम दूर टीम इंडिया, थोड़ी देर में बांग्लादेश से सामना

आगामी सीरीज में मेजबान टीम की कमान इब्राहिम ज़दरान के हाथों में होगी, जबकि प्रमुख खिलाड़ियों में राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज़, मुजीब उर रहमान और मोहम्मद नबी शामिल हैं। दूसरी तरफ, वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार क्रिकेटर शामिल होंगे। आइये जानते हैं कि भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 इंटरनेशनल सीरीज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे और इन मैचों को लाइव कैसे देख सकेंगे-

भारत बनाम अफ़ग़ानिस्तान टी20आई सीरीज का शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग

भारत और अफ़गानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ का पहला मैच 13 सितंबर को, दूसरा मैच 15 सितंबर और आखिरी मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। इस सीरीज के सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। भारत में प्रशंसक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भारत-अफ़गानिस्तान T20 सीरीज़ का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। फ़ैन्स एक्टिव सब्सक्रिप्शन के साथ Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर भारत-अफ़गानिस्तान T20 सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

पढ़ें :- BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20Is और एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड में किया बड़ा बदलाव, Harshit Rana की जगह इस खिलाड़ी को मिला मौका
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs AFG : कल से भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाएगी टी20आई सीरीज, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AFG : कल से भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली...

पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत के पिता का 89 साल की उम्र में निधन, रविवार को होगा अंतिम संस्कार

पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत के पिता का 89 साल की उम्र में...

'हनुमान अंश' के बाद अब संत प्रेमानंद महाराज के जीवन पर बनेगी 'राधा अंश', विराट-अनुष्का की बड़े पर्दे पर दिखेगी भक्ति?

'हनुमान अंश' के बाद अब संत प्रेमानंद महाराज के जीवन पर बनेगी...

महिला एशिया कप फाइनल में पहुंचने से एक कदम दूर टीम इंडिया, थोड़ी देर में बांग्लादेश से सामना

महिला एशिया कप फाइनल में पहुंचने से एक कदम दूर टीम इंडिया,...

भारत-अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को होने वाले पहले टी20 मुकाबले से छटे संकट के बादल, DDCA बोला- अपने तय कार्यक्रम के अनुसार होगा मैच

भारत-अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को होने वाले पहले टी20 मुकाबले से...

BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20Is और एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड में किया बड़ा बदलाव, Harshit Rana की जगह इस खिलाड़ी को मिला मौका

BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20Is और एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड...