IND vs AFG 3rd T20I : आज अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AFG 3rd T20I : आज भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय टीम पहले दो मैच जीतकर अजेय बढ़त बना चुकी है। ऐसे में उनकी नजर 3-0 से सीरीज अपने नाम करने पर होगी, जबकि मेजबान अफगानिस्तान अपनी इज्जत बचाने मैदान पर उतरेगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-
IND vs AFG 3rd T20I : आज भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय टीम पहले दो मैच जीतकर अजेय बढ़त बना चुकी है। ऐसे में उनकी नजर 3-0 से सीरीज अपने नाम करने पर होगी, जबकि मेजबान अफगानिस्तान अपनी इज्जत बचाने मैदान पर उतरेगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-
भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा T20I कब खेला जाएगा?
भारत और अफ़गानिस्तान के बीच तीसरा T20I गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को खेला जाएगा।
भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा T20I कहां खेला जाएगा?
यह मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा T20I कितने बजे शुरू होगा?
तीसरा T20I गुरुवार को शाम 7:30 बजे (IST) शुरू होगा।
भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरे T20I के लिए टॉस कब होगा?
टॉस मैच शुरू होने के तय समय से 30 मिनट पहले, यानी शाम 7:00 बजे (IST) के आसपास होने की उम्मीद है।
फ़ैन्स भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा T20I टीवी पर कहाँ देख सकते हैं?
इस मैच का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।
भारत बनाम अफ़गानिस्तान हेड-टू-हेड रिकॉर्ड कैसा है?
T20I में भारत का अफ़गानिस्तान पर दबदबा रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 11 मैचों में से भारत ने 10 जीते हैं, जबकि एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ।