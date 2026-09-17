जन्म और मृत्यु के देर से रजिस्ट्रेशन पर बढ़ेगी सख्ती, 1 अक्टूबर से नया कानून होगा लागू

Birth and Death Registration Rules : जन्म और मृत्यु के देर से रजिस्ट्रेशन के नियमों को सख्त बनाने वाले नए कानून के प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होंगे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने बुधवार को इसके बारे में जानकारी दी है। पिछले महीने राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद संसद के दोनों सदनों से पास हुआ ‘जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) बिल, 2026’ कानून बन गया है।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने एक गैज़ेट नोटिफिकेशन में कहा, “जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) एक्ट, 2026 (2026 का 12) की धारा 1 की उप-धारा (2) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार 1 अक्टूबर, 2026 को वह तारीख तय करती है जब इस एक्ट के प्रावधान लागू होंगे।” यह कानून जन्म और मृत्यु के देर से पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाता है और घटना के दो साल बाद दायर आवेदनों के लिए न्यायिक दखल की ज़रूरत होती है।

नए कानून ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (जैसा कि 2023 में संशोधित किया गया) की धारा 13(3) में संशोधन किया, ताकि “देर से पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाया जा सके”। इस बिल में कहा गया था, ”इससे ​​जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा।” नए कानून के अनुसार, एक साल के बाद लेकिन जन्म या मृत्यु के दो साल के भीतर पंजीकरण की मांग करने वाले आवेदनों को अभी भी डीएम, एसडीएम या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होगी।

बिल में यह भी कहा गया है कि तय फ़ीस का भुगतान करने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले, अधिकारी को घटना की सच्चाई की जांच करनी होगी। यह कानून दो साल बाद की गई रिपोर्ट के लिए न्यायिक जाँच का एक कड़ा नियम लागू करता है, जिसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) का आदेश ज़रूरी है। जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने और उससे जुड़े मामलों के लिए बनाया गया था।

इस अधिनियम के तहत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और कानून के तहत जारी किया गया सर्टिफ़िकेट कानूनी पहचान देता है। किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु को साबित करने के लिए जन्म या मृत्यु का सर्टिफ़िकेट सबूत के तौर पर मान्य होता है। इस अधिनियम में 2023 में संशोधन किया गया था, और संशोधित कानून के प्रावधान उस साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। सरकार ने कहा कि इन संशोधनों का मकसद ज़रूरी घटनाओं की “समय पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना” है।