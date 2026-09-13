IND vs AFG 1st T20I : आज से भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का आगाज, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AFG 1st T20I Live Streaming : आज से भारत और अफ़ग़ानिस्तान के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज के सभी मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने हैं, लेकिन इस सीरीज़ के लिए अफ़ग़ानिस्तान ही तय मेज़बान है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैचों को लाइव कैसे देख सकेंगे-

भारत बनाम अफ़गानिस्तान पहला T20I कब खेला जाएगा?

भारत और अफ़गानिस्तान के बीच पहला T20I रविवार, 13 सितंबर 2026 को खेला जाएगा।

भारत बनाम अफ़गानिस्तान पहला T20I कहां खेला जाएगा?

यह मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत बनाम अफ़गानिस्तान पहला T20I कितने बजे शुरू होगा?

पहला T20I रविवार को शाम 7 बजे (IST) शुरू होगा।

भारत बनाम अफ़गानिस्तान पहला T20I के लिए टॉस कब होगा?

टॉस मैच शुरू होने के तय समय से 30 मिनट पहले, यानी शाम 6:30 बजे (IST) के आसपास होने की उम्मीद है।

फ़ैन्स भारत बनाम अफ़गानिस्तान पहला T20I टीवी पर कहाँ देख सकते हैं?

इस मैच का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारत बनाम अफ़गानिस्तान हेड-टू-हेड रिकॉर्ड कैसा है?

T20I में भारत का अफ़गानिस्तान पर दबदबा रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए नौ मैचों में से भारत ने आठ जीते हैं, जबकि एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ।