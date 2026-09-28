  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs AFG Asian Games Live : बारिश के कारण दूसरा क्वार्टर-फ़ाइनल रद्द, भारत को मिला सेमी-फाइनल का टिकट

IND vs AFG Asian Games Live : बारिश के कारण दूसरा क्वार्टर-फ़ाइनल रद्द, भारत को मिला सेमी-फाइनल का टिकट

IND vs AFG Asian Games Live : एशियन गेम्स 2026 में भारत बनाम अफ़गानिस्तान दूसरा क्वार्टर-फ़ाइनल आज (28 सितंबर 2026) निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाना था। लेकिन, तेज़ बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया है। भारत सेमीफ़ाइनल में पहुँच गया है। अब सेमीफ़ाइनल में भारत का मुक़ाबला श्रीलंका या नेपाल में से किसी एक टीम से होगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs AFG Asian Games Live : एशियन गेम्स 2026 में भारत बनाम अफ़गानिस्तान दूसरा क्वार्टर-फ़ाइनल आज (28 सितंबर 2026) निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाना था। लेकिन, तेज़ बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया है। भारत सेमीफ़ाइनल में पहुँच गया है। अब सेमीफ़ाइनल में भारत का मुक़ाबला श्रीलंका या नेपाल में से किसी एक टीम से होगा।

पढ़ें :- एशियन गेम्स में भारत का गोल्डन डे, कबड्डी में दोनों टीमों ने ईरान को हराकर जीता गोल्ड

2026 एशियन गेम्स में पुरुषों के क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत, जो खिताब का सबसे बड़ा दावेदार है, आज नॉकआउट स्टेज में उतरना था। लेकिन, अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा क्वार्टर-फ़ाइनल बिना टॉस के बारिश की भेंट चढ़ गया। चूंकि भारत रैंकिंग में अफगानिस्तान से बेहतर है तो उसे सेमी-फाइनल का टिकट मिला है। अब तीसरे क्वार्टर-फ़ाइनल पर भारत की नजरें होंगी। इस मुकाबले में श्रीलंका और नेपाल की भिड़ंत होने वाली है और जो टीम जीतेगी वो 1 अक्टूबर को भारत के खिलाफ सेमी-फाइनल में उतरेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs AFG Asian Games Live : बारिश के कारण दूसरा क्वार्टर-फ़ाइनल रद्द, भारत को मिला सेमी-फाइनल का टिकट

IND vs AFG Asian Games Live : बारिश के कारण दूसरा क्वार्टर-फ़ाइनल...

IND vs WI Toss : भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, इस युवा खिलाड़ी का वनडे में डेब्यू

IND vs WI Toss : भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया...

'राइज एंड फॉल 2' शो में बतौर कंटेस्टेंट स्वरा भास्कर ने ब्‍लाउज पर 'मोटी' लिखवाकर मारी एंट्री, वीरेंद्र सहवाग ने पूछा तो अपने अंदाज में इसका दिया जवाब

'राइज एंड फॉल 2' शो में बतौर कंटेस्टेंट स्वरा भास्कर ने ब्‍लाउज...

IND vs WI 1st ODI Live : आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा पहला वनडे, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs WI 1st ODI Live : आज भारत और वेस्टइंडीज के...

विराट कोहली का बड़ा ऐलान, बोले- 2027 का वर्ल्ड कप मेरे लिए आखिरी होगा

विराट कोहली का बड़ा ऐलान, बोले- 2027 का वर्ल्ड कप मेरे लिए...

Asian Games 2026 : नेपाल ने क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान को पांच विकेट से हराया

Asian Games 2026 : नेपाल ने क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान को...