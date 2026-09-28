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200 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची को निकालने के लिए 10 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, नहीं बच पायी मासूम की जान

Faridabad Borewell Accident : हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में लगभग 200 फ़ीट गहरे बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्ची की जान नहीं बच पायी। बच्ची को बचाने के लिए हरियाणा पुलिस, SDRF, NDRF, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। सोमवार को 10 घंटे के बाद बच्ची को बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

By Abhimanyu 
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Faridabad Borewell Accident : हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में लगभग 200 फ़ीट गहरे बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्ची की जान नहीं बच पायी। बच्ची को बचाने के लिए हरियाणा पुलिस, SDRF, NDRF, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। सोमवार को 10 घंटे के बाद बच्ची को बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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जानकारी के अनुसार, सीही गांव में नेहा नाम की यह बच्ची रविवार शाम को बोरवेल के पास दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। पास ही एक ट्रैक्टर खड़ा था और बच्चे खेलते-खेलते उस पर चढ़ गए थे। बताया जा रहा है कि नेहा ट्रैक्टर से फिसलकर बोरवेल में गिर गई। जिसके बाद बच्ची को बचाने के लिए हरियाणा पुलिस, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ंड (SDRF), नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (NDRF), म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमों ने मौके पर काम किया।

NDRF के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें रविवार रात करीब 8 बजे बच्ची के बोरवेल में गिरने की जानकारी मिली और वे तुरंत मौके पर पहुँचे। शुरुआत में रेस्क्यू टीम को बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वह बंद हो गई। 10 घंटे चले ऑपरेशन के बाद नेहा को सुबह 4 बजे बोरवेल से बाहर निकाला गया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने शव को मुर्दाघर में रखवा दिया है। मौत की सही वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा।”

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