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Viral : मंत्री प्रवेश वर्मा ने निर्माणाधीन सड़क का कर रहे थे निरीक्षण, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे युवक को जड़ा थप्पड़, AAP ने की गिरफ्तारी की मांग

आम आदमी पार्टी (AAP) ने रविवार को X पर एक वीडियो शेयर कर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा पर बड़ा आरोप लगाया है। आप का दावा है कि वीडियो में मंत्री प्रवेश वर्मा (Minister Parvesh Verma) एक युवक को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। AAP का आरोप है कि जब कुछ लोग उनसे सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) ने रविवार को X पर एक वीडियो शेयर कर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा पर बड़ा आरोप लगाया है। आप का दावा है कि वीडियो में मंत्री प्रवेश वर्मा (Minister Parvesh Verma) एक युवक को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। AAP का आरोप है कि जब कुछ लोग उनसे सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद, उनके सुरक्षा गार्ड ने उस युवक को धक्का देकर हटा दिया।

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दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा (Minister Parvesh Verma)  एक निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उसी जगह पर आम आदमी पार्टी से विधायक जरनैल सिंह (Aam Aadmi Party MLA Jarnail Singh) भी पहुंचे और सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाने लगे। इसी दौरान दोनों के बीच बहस हुई और प्रवेश वर्मा ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे युवक को थप्पड़ मार दिया।

इसके बाद मामला गरमा गया। AAP विधायक जरनैल सिंह का आरोप है कि मंत्री से सवाल करने के पर अब लोगों को मारा जा रहा है। जरनैल सिंह का कहना है कि वह इस मामले में विकासपुरी थाने में प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे।

मैं कल इस जगह का दौरा करूंगा

वीडियो को रीपोस्ट करते हुए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्री प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। X पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि वह कल उस जगह का दौरा करेंगे।

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प्रवेश वर्मा का व्यवहार शर्मनाक

AAP के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। ‘X’ पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, कि प्रवेश वर्मा का व्यवहार शर्मनाक है।

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प्रवेश वर्मा ने एक कैमरामैन को थप्पड़ मारा। नेता ने गुस्से में आकर कैमरामैन को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस सुरक्षा के बीच मौजूद किसी व्यक्ति पर हाथ उठाकर आपने अपनी असभ्यता का परिचय दिया है।

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