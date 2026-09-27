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क्या पीरियड्स में श्राद्ध का भोजन बनाने से पितर नाराज़ होते हैं? जानिए क्या है सच

पितृ पक्ष में घर में श्राद्ध की तैयारी चल रही है… पितरों के लिए भोजन बनाया जा रहा है… लेकिन इसी बीच अगर घर की किसी महिला को पीरियड्स शुरू हो जाएं तो सवाल उठता है कि क्या वह श्राद्ध का खाना बना सकती है? क्या इससे श्राद्ध की पवित्रता प्रभावित होती है? और क्या ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं? इस सवाल को लेकर धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक नजरिया क्या कहते हैं, आइए समझते हैं..

By Sushil Sah 
Updated Date

आस्था। हिंदू परंपरा में पितृ पक्ष को पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए महत्वपूर्ण समय माना जाता है। आपको बता दें कि इस दौरान कई परिवार पितरों के लिए विशेष भोजन तैयार करते हैं। इसके बाद धार्मिक विधि के अनुसार उसे अर्पित करते हैं।
धार्मिक परंपराओं में श्राद्ध के भोजन को लेकर साफ-सफाई, सात्विकता और रसोई की स्वच्छता को विशेष महत्व दिया जाता है।

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पीरियड्स के दौरान महिला क्या श्राद्ध का भोजन बना सकती है?

कुछ पारंपरिक मान्यताओं में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहने की परंपरा रही है। ऐसी परंपराओं को मानने वाले परिवारों में पीरियड्स के दौरान महिला से श्राद्ध का भोजन नहीं बनवाया जाता है। किसी दूसरे सदस्य से भोजन तैयार कराने की व्यवस्था की जाती है। वहीं दूसरी ओर, कुछ परंपराओं में मासिक धर्म को प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया माना जाता है और महिला के धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। इसलिए इसे लेकर पूरे हिंदू समाज में एक ही नियम लागू होने की बात नहीं कही जा सकती।

क्या पीरियड्स में बनाया खाना अशुद्ध माना जाता है?

बता दें कि यह मुख्य रूप से धार्मिक और पारिवारिक मान्यता का विषय है। श्राद्ध के भोजन को लेकर उपलब्ध धार्मिक सामग्री में मुख्य जोर साफ-सफाई, शुद्धता और सात्विक भोजन पर बताया गया है। उदाहरण के तौर पर बासी या दूषित भोजन से बचने और स्वच्छ तरीके से भोजन तैयार करने की बात कही जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मासिक धर्म एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक दृष्टि से पीरियड्स के दौरान किसी महिला के हाथ से बनाया भोजन अपने आप अशुद्ध या स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। बता दें कि 2025 में प्रकाशित धार्मिक-वैज्ञानिक चर्चा में भी यही अंतर बताया गया था कि मासिक धर्म के दौरान धार्मिक कार्यों से दूरी मुख्यतः परंपरा से जुड़ी है, विज्ञान से नहीं।

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यदि श्राद्ध वाले दिन पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें?

यदि परिवार में मासिक धर्म को लेकर पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता है, तो श्राद्ध का भोजन परिवार के किसी दूसरे सदस्य से भोजन बनाने को कह सकते है।

कुछ धार्मिक स्रोतों में ऐसी स्थिति के लिए बिना पका भोजन या सामग्री से श्राद्ध करने की व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है। इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति में श्राद्ध कर्म को पूरी तरह रोकना ही एकमात्र विकल्प नहीं माना गया है।

हालांकि, यह व्यवस्था क्षेत्र, परिवार और धार्मिक परंपरा के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए किसी विशेष पुरोहित या परिवार के धार्मिक जानकार से सलाह लेना उचित हो सकता है।

क्या पितर नाराज हो जाएंगे?

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पीरियड्स के दौरान महिला ने खाना बनाया तो पितर नाराज हो जाएंगे— इसे निश्चित धार्मिक तथ्य की तरह नहीं कहा जा सकता। यह अलग-अलग परिवारों में प्रचलित धार्मिक विश्वास और परंपराओं से जुड़ा विषय है। कुछ मान्यताओं में धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मासिक धर्म में दूरी रखने की बात कही जाती है, जबकि दूसरी मान्यताओं में ऐसा प्रतिबंध नहीं माना जाता। इसलिए इस विषय को लेकर महिलाओं में डर या अपराधबोध पैदा करने के बजाय परिवार की परंपरा और व्यक्तिगत आस्था को समझना जरूरी है।

श्राद्ध के भोजन में किन बातों का ध्यान रखें?

पितृ पक्ष में भोजन बनाते समय कई परिवार इन बातों का ध्यान रखते हैं—

भोजन ताजा और साफ-सफाई के साथ तैयार किया जाए।

रसोई और इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों की सफाई का ध्यान रखा जाए।

सात्विक भोजन को प्राथमिकता दी जाए।

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परिवार की परंपरा के अनुसार प्याज-लहसुन या अन्य खाद्य पदार्थों से परहेज किया जा सकता है।

बासी या दूषित भोजन से बचा जाए।

श्राद्ध कर्म परिवार की निर्धारित धार्मिक परंपरा और विधि के अनुसार किया जाए।

ऐसा करते वक्त ध्यान रहे कि भोजन की सूची भी हर समुदाय में एक जैसी नहीं होती है। कुछ क्षेत्रों में अलग-अलग पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं और कुछ समुदायों में पितरों की पसंद से जुड़े पारंपरिक भोजन का भी उल्लेख मिलता है।

निष्कर्ष

पीरियड्स के दौरान श्राद्ध का भोजन बनाना धार्मिक परंपरा और व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा सवाल है, कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक निषेध नहीं है। इसलिए ऐसा करने से पितर जरूर रूठ जाएंगे जैसी बात को तथ्य के रूप में पेश कर नहीं करके धार्मिक मान्यता के रूप में समझना ज्यादा उचित है।

अस्वीकरण: बता दें कि यह जानकारी उपलब्ध धार्मिक स्रोतों और सामान्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अलग-अलग संप्रदाय, क्षेत्र और परिवारों में श्राद्ध से संबंधित नियम अलग हो सकते हैं।

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