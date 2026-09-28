28 सितंबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को आज मेहनत का मिलेगा अच्छा परिणाम, मित्रों से प्राप्त होगा सहयोग

28 सितंबर 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन कर्क राशि के लोगों को परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कामकाज में व्यस्तता रहेगी। पुराने काम पूरे करने का अवसर मिलेगा। व्यापार में ग्राहक से बातचीत सोच-समझकर करें। धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

वृषभ – नौकरी और व्यवसाय में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।

मिथुन – आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा। अनावश्यक खर्च से बचें।

कर्क – आज परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति होगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट हो सकते हैं। धन संबंधी रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है।

कन्या – आज काम में अधिक जिम्मेदारी रहेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। किसी पुराने परिचित से बातचीत मन को प्रसन्न कर सकती है।

तुला – व्यवसाय में नए संपर्क बनेंगे। नौकरी में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद जरूरी रहेगा।

वृश्चिक – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। धन कमाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें।

धनु – आज व्यापार में लाभ की संभावना है। नौकरी में आपकी कार्यक्षमता की सराहना हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।

मकर – आज अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नई योजना बना सकते हैं। यात्रा का योग बन सकता है।

कुंभ – आज कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा।

मीन – आज मन शांत रहेगा और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा।