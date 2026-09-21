21 सितंबर 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशि के लोग एकाग्रता के साथ करें काम, मिलेगी सफलता

आज का राशिफल 21 सितंबर 2026
21 सितंबर 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन कन्या राशि के लोग योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। आचार्य रत्नाकर तिवारी आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका दिन और साथ ही कौन से काम करें, जिसमें आपको मिलेगी सफलता…
मेष – आज कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा। रुके हुए काम पूरे करने पर ध्यान दें। धन के मामले में जल्दबाजी से बचें। परिवार में मधुरता बनाए
वृषभ – आज काम में स्थिरता और धैर्य की आवश्यकता रहेगी। आर्थिक योजना पर ध्यान दें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
मिथुन – आज संपर्क और बातचीत से जुड़े कार्यों में सावधानी रखें। नए विचारों पर काम कर सकते हैं। लेन-देन में स्पष्टता रखें।
कर्क – आज घरेलू मामलों पर ध्यान रहेगा। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। बचत और परिवार के सहयोग पर ध्यान दें।
सिंह – आज नेतृत्व क्षमता का उपयोग करें और सहयोगियों की बात सुनें। कार्यों में अनुशासन बनाए रखें। क्रोध से बचें।
कन्या – आज योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का दिन है। कागजात और जरूरी विवरणों की जांच करें। खर्चों का बजट बनाएं।
तुला – आज साझेदारी और संवाद में संतुलन रखें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। परिवार में मधुर व्यवहार करें।
वृश्चिक – आज एकाग्रता के साथ काम करें। अनावश्यक विवादों से बचें। महत्वपूर्ण बातों को गोपनीय रखें।
धनु – आज सीखने और नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है। खर्चों को व्यवस्थित रखें। बड़ों का सम्मान करें।
मकर – आज मेहनत और अनुशासन से काम करें। पुरानी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करें। परिवार में धैर्य रखें।
कुंभ – आज नए विचारों पर काम करने का समय है। जोखिम भरे आर्थिक निर्णयों में सावधानी रखें। मित्रों का सहयोग मिल सकता है।
मीन – आज रचनात्मक कार्यों में रुचि रह सकती है। समय का सही प्रबंधन करें। परिवार के साथ प्रेम और विश्वास बनाए रखें।