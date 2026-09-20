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Shukra Vakri : प्रेम के कारक शुक्र देव 3 अक्टूबर से होंगे वक्री, पुराने रिश्तें होंगे मजबूत

प्रेम के कारक शुक्र देव 3 अक्टूबर से वक्री होंगे। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की इस आभासी उल्टी चाल को 'वक्री होना' कहा जाता है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, कला, सुख-सुविधा और रिश्तों का कारक है। जब शुक्र वक्री होता है, तो उसकी ऊर्जा बाहर की तरफ दिखने के बजाय अंदर की ओर मुड़ जाती है। यह समय नए रिश्ते बनाने से ज्यादा पुराने रिश्तों, वित्तीय निर्णयों और आत्म-मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन (Review) करने के लिए प्रेरित करता है

By अनूप कुमार 
Updated Date

Shukra Vakri : प्रेम के कारक शुक्र देव 3 अक्टूबर से वक्री होंगे। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की इस आभासी उल्टी चाल को ‘वक्री होना’ कहा जाता है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, कला, सुख-सुविधा और रिश्तों का कारक है। जब शुक्र वक्री होता है, तो उसकी ऊर्जा बाहर की तरफ दिखने के बजाय अंदर की ओर मुड़ जाती है। यह समय नए रिश्ते बनाने से ज्यादा पुराने रिश्तों, वित्तीय निर्णयों और आत्म-मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन (Review) करने के लिए प्रेरित करता है

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पंचांग के मुताबिक, यह बदलाव 3 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 12:45 बजे शुरू होगा और 14 नवंबर 2026 की सुबह लगभग 5:57 बजे तक रहेगा। इस प्रकार शुक्र कुल 42 दिनों तक वक्री अवस्था में रहेंगे।

शुक्र वक्री का प्रभाव
जब शुक्र आसमान में पीछे की ओर चलता हुआ दिखता है, तो हमारी सोच और रिश्ते हमेशा की तरह आगे नहीं बढ़ते; बल्कि, हमें चीज़ों को फिर से देखने, समझने और सही दिशा में लाने का मौका मिलता है। चाहे आप किसी रिश्ते, अपनी खर्च करने की आदतों या अपनी अहमियत के बारे में फिर से सोच रहे हों, शुक्र का वक्री होना उन बातों को सामने ला सकता है जो अब तक छिपी हुई थीं।

शुक्र की वक्री चाल हृदय, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़े मामलों को प्रभावित करती है। इस गोचर की कार्यप्रणाली (और यह कब होता है) को समझने से आपको भ्रम की बजाय स्पष्टता के साथ इसका सामना करने में मदद मिलेगी।

 

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