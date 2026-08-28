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Surya Nakshatra Parivartan : 31 अगस्त को अपने ही नक्षत्र में आएंगे सूर्य, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में होगी वृद्धि

ग्रह मंडल के राजा सूर्य देव नक्षत्र परिवर्त करेंगे। आत्मविश्वास, मान-सम्मान,नेतृत्व, पिता के कारक देवता सूर्य देवता की चाल में इस बदलाव को ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 31 अगस्त को सूर्य देव अपने ही नक्षत्र में आएंगे। इस दौरान सूर्य सिंह राशि में ही स्थित रहेंगे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Surya Nakshatra Gochar 2026 : ग्रह मंडल के राजा सूर्य देव नक्षत्र परिवर्त करेंगे। आत्मविश्वास, मान-सम्मान,नेतृत्व, पिता के कारक देवता सूर्य देवता की चाल में इस बदलाव को ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 31 अगस्त को सूर्य देव अपने ही नक्षत्र में आएंगे। इस दौरान सूर्य सिंह राशि में ही स्थित रहेंगे। अगस्त में सूर्य ने सिंह राशि में प्रवेश करने के साथ मघा नक्षत्र में भी गोचर किया है. मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। सूर्य के इस गोचर से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती ।

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31 अगस्त 2026 को सुबह 04:04 बजे ग्रहों के राजा सूर्य देव पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. सूर्य देव इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और वे केतु के नक्षत्र मघा से निकलकर शुक्र के स्वामित्व वाले पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में कदम रखेंगे। सूर्य देव करीब 13 दिनों तक इसी नक्षत्र में संचरण करेंगे।

लाभान्वित होने वाली राशियां
मुख्य रूप से मेष, मिथुन, सिंह और तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद भाग्यशाली रहेगा। इन्हें करियर में तरक्की, व्यापार में मुनाफा और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

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