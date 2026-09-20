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IND vs BAN : शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स के सेमी-फाइनल में जड़ा शतक, भारत ने बांग्लादेश को दिया 196 रनों का लक्ष्य

IND-W vs BAN-W Semifinal Live : आज एशियन गेम्स 2026 के विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरा सेमी-फ़ाइनल भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। जिसके बाद एशियन चैंपियन टीम ने शेफाली वर्मा के शतक के बदौलत 195 रनों का स्कोर खड़ा किया है। अब दूसरी पारी में बांग्लादेश को जीत के लिए 196 रन बनाना होगा। 

By Abhimanyu 
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IND-W vs BAN-W Semifinal Live : आज एशियन गेम्स 2026 के विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरा सेमी-फ़ाइनल भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। जिसके बाद एशियन चैंपियन टीम ने शेफाली वर्मा के शतक के बदौलत 195 रनों का स्कोर खड़ा किया है। अब दूसरी पारी में बांग्लादेश को जीत के लिए 196 रन बनाना होगा।

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निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जा रहे इस नॉकआउट मैच में टॉस जीतने के बाद भारत ने 195 रन बनाए और वे अपनी बैटिंग से खुश होंगे। शैफ़ाली वर्मा ने अपने करियर का पहला T20I शतक लगाकर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर का भी अहम योगदान रहा। दोनों तरफ़ छोटी स्क्वेयर बाउंड्री होने के कारण, भारतीय बल्लेबाजों ने बैटिंग के लिए अच्छे हालात का पूरा फ़ायदा उठाया। बांग्लादेश ने गेंदबाजी में अनुशासन दिखाया और ज़्यादातर मौकों का फ़ायदा उठाया, लेकिन अब गोल्ड मेडल के मुक़ाबले में पहुंचने के लिए उन्हें 196 रनों का बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम मंगलवार को मेडल के लिए श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच खेलेगी।

स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना महिला T20I क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने जापान के निशिन में बांग्लादेश के खिलाफ़ एशियाई खेलों के सेमीफाइनल मैच के दौरान न्यूज़ीलैंड की पूर्व कप्तान सूज़ी बेट्स (4,758 रन) का रिकॉर्ड तोड़ा।

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