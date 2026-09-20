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IND vs BAN Semi Final: कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, फाइनल में जगह पक्की करने उतरी टीम इंडिया

IND vs BAN Semi Final: आज एशियन गेम्स 2026 के विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे सेमी-फ़ाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने-सामने हैं। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इस नॉकआउट मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली है और जीत दर्ज करने वाली टीम मंगलवार को फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए श्रीलंका से भिड़ेगी। जबकि हारने वाली टीम और पाकिस्तान के बीच ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला जाएगा। 

By Abhimanyu 
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IND vs BAN Semi Final: आज एशियन गेम्स 2026 के विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे सेमी-फ़ाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने-सामने हैं। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इस नॉकआउट मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली है और जीत दर्ज करने वाली टीम मंगलवार को फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए श्रीलंका से भिड़ेगी। जबकि हारने वाली टीम और पाकिस्तान के बीच ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला जाएगा।

पढ़ें :- IND vs JPN : टीम इंडिया ने जापान को 8 विकेट से रौंदा, अब सेमी-फाइनल में बांग्लादेश से होगी भिड़ंत

दरअसल, रविवार सुबह एशियन गेम्स 2026 के विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता में पहला सेमी-फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। जिसमें श्रीलंका ने 8 विकेट से जबर्दस्त जीत दर्ज की और फाइनल का टिकट पक्का किया। अब श्रीलंका को दोपहर के मैच के विजेता का इंतज़ार है। दूसरे सेमी-फ़ाइनल में भारत का मुक़ाबला बांग्लादेश से होगा। इस मैच में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले बल्लेबाज का फैसला किया है। अगर सेमी-फाइनल में जीत दर्ज करता है तो भारत और श्रीलंका की टीमें एक सप्ताह में दूसरी बार फाइनल में आमने-सामने होंगी।

ये दोनों टीमें ठीक एक हफ़्ते पहले दुबई में एशिया कप के सेमी-फ़ाइनल में भी इसी तरह के स्टेज पर आमने-सामने थीं और उस दिन भारतीय टीम काफ़ी मज़बूत साबित हुई थी। आज भी वे फ़ेवरेट के तौर पर शुरुआत करेंगी और उन्हें निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क की पिच पर पहले से एक मैच खेलने का फ़ायदा भी मिलेगा।

बांग्लादेश विमेन (प्लेइंग XI): दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, सोभना मोस्टरी, निगार सुल्ताना (विकेट कीपर), शोरना अख्तर, शर्मिन अख्तर, शंजीदा अख्तर मेघला, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मारूफा अख्तर, सुल्ताना खातून

भारत विमेन (प्लेइंग XI): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़

पढ़ें :- IND vs JPN Live : टीम इंडिया ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, जापान करेगा पहले बल्लेबाजी

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