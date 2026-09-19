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UPA सरकार में बजट का 4.6 प्रतिशत शिक्षा में जाता था, जिसे भाजपा सरकार में 2.6 प्रतिशत कर दिया गया: राहुल गांधी

देश में शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है। UPA सरकार में बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था, जिसे अब 2.6% कर दिया गया है। पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्कॉलरशिप छीन ली गई है। आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचरों की पोस्ट खाली पड़ी है।

By शिव मौर्या 
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इंदौर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि, हम चाहते हैं, स्टूडेंट्स की टूटी हुई उम्मीद वापस आए और वे फिर से शिक्षा और सिस्टम पर विश्वास करना शुरू करें। स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ- Curiosity, Honesty, Compassion, Love, Affection- के बल से देश को आगे बढ़ाएं। आज देश में जो हिंसा और नफरत फैलाई जा रही है, उसे छात्र ही मिटा सकते हैं, इसे अंधभक्त कभी नहीं मिटा सकता। हम स्टूडेंट्स का हिंदुस्तान चाहते हैं, अंधभक्तों का नहीं।

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उन्होंने आगे कहा, देश में शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है। UPA सरकार में बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था, जिसे अब 2.6% कर दिया गया है। पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्कॉलरशिप छीन ली गई है। आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचरों की पोस्ट खाली पड़ी है।

इस दौरान रायसेन जिले के सूरज ठाकुर ने राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखी। सूरज ठाकुर ने कहा कि, साल 2022 में MP में सिविल जज की वैकेंसी आई थी, इसमें ट्राइबल कैंडिडेट्स के लिए 121 पद थे। लेकिन BJP सरकार ने एक भी पद पर आदिवासी युवा को नौकरी नहीं दी। क्या इन्हें एक भी युवक जज बनने के लायक नहीं दिखा? दरअसल, BJP सरकार नहीं चाहती कि कोई भी आदिवासी सिविल जज बने, सिस्टम में आए।

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