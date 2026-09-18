18 सितंबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को आज कामकाज में मिलेगी सफलता और रुके हुए कार्य बढ़ेंगे आगे

18 सितंबर 2026 का राशिफल: बुधवार के दिन कर्क राशि के लोगों के घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा अपका दिन ?

मेष – करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में सोच-समझकर निर्णय लें। धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें।

वृषभ – आज रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। नौकरी में आपके काम की सराहना हो सकती है। व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है। खर्च पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा। व्यापार में लाभ की संभावना है। परिवार में सुखद समाचार मिल सकता है।

कर्क – आज घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है। भावनाओं में आकर बड़ा आर्थिक निर्णय न लें।

सिंह – करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। व्यापार में नई योजना शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें।

कन्या – कामकाज में व्यस्तता रहेगी लेकिन मेहनत का परिणाम मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सुधार के संकेत हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला – व्यापार और नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक हो सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

वृश्चिक – आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय धैर्य रखें। आर्थिक मामलों में सावधानी लाभदायक रहेगी।

धनु – आज विरोधियों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। यात्रा की योजना बन सकती है।

मकर – कामकाज में सफलता मिलेगी और रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आर्थिक दृष्टि से दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यापार में नई डील या नए ग्राहक मिलने की संभावना है। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता होगी।

मीन – नौकरी और व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। पुराने कार्य पूरे होंगे। धन का प्रवाह बेहतर हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताएं।

आज का सरल उपाय:- शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का जाप करें।