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18 सितंबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को आज कामकाज में मिलेगी सफलता और रुके हुए कार्य बढ़ेंगे आगे

आज का राशिफल 18 सितंबर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

18 सितंबर 2026 का राशिफल: बुधवार के दिन कर्क राशि के लोगों के घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा अपका दिन ?

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मेष – करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में सोच-समझकर निर्णय लें। धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें।

वृषभ – आज रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। नौकरी में आपके काम की सराहना हो सकती है। व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है। खर्च पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा। व्यापार में लाभ की संभावना है। परिवार में सुखद समाचार मिल सकता है।

कर्क – आज घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है। भावनाओं में आकर बड़ा आर्थिक निर्णय न लें।

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सिंह – करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। व्यापार में नई योजना शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें।

कन्या – कामकाज में व्यस्तता रहेगी लेकिन मेहनत का परिणाम मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सुधार के संकेत हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला – व्यापार और नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक हो सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

वृश्चिक – आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय धैर्य रखें। आर्थिक मामलों में सावधानी लाभदायक रहेगी।

धनु – आज विरोधियों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। यात्रा की योजना बन सकती है।

पढ़ें :- 12 सितंबर 2026 का राशिफल: मिथुन, सिंह और मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास

मकर – कामकाज में सफलता मिलेगी और रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आर्थिक दृष्टि से दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यापार में नई डील या नए ग्राहक मिलने की संभावना है। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता होगी।

मीन – नौकरी और व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। पुराने कार्य पूरे होंगे। धन का प्रवाह बेहतर हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताएं।

आज का सरल उपाय:- शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का जाप करें।

 

 

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