12 सितंबर 2026 का राशिफल: मिथुन, सिंह और मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास

12 सितंबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन कर्क राशि के लोगों के मन में चल रही चिंता कम होगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा अपका दिन ?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ – आज रुके हुए कार्यों में गति आएगी। व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिलेगा। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में नई योजना बन सकती है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा।

कर्क – आज मन में चल रही चिंता कम होगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। माता-पिता का आशीर्वाद लें।

सिंह – आज नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन होगा। नौकरी और व्यवसाय में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। मान-सम्मान बढ़ेगा। क्रोध और अहंकार से बचें।

कन्या – आज काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। किसी पुराने मित्र से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला – आज भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। निवेश संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें।

वृश्चिक – आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक विवाद से बचें।

धनु – आज नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। करियर में प्रगति होगी। यात्रा का योग बन सकता है। खर्च अधिक होने से बजट का ध्यान रखें।

मकर – आज मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सकती है। धन लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करें।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में नई डील हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में आलस्य से बचें।

मीन – आज का दिन सकारात्मक रहेगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। नौकरी और व्यवसाय में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

आज का विशेष संदेश :-

“धैर्य रखें, सही समय पर किया गया सही निर्णय जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।