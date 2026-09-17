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एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड में आया कोर्ट का फैसला, सिपाही प्रशांत चौधरी दोषी करार

8 साल पहले बहुचर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड में आज लखनऊ की कोर्ट का फैसला आ गया है। विवेक तिवारी एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर थे। इस घटना ने पुलिस के रवैए पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस मामले में दो सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार के खिलाफ केस चल रहा था। इस केस में संदीप कुमार सहकर्मी बनाए गए थे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए 8 साल पहले बहुचर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड में आज लखनऊ की कोर्ट का फैसला आ गया है। विवेक तिवारी एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर थे। इस घटना ने पुलिस के रवैए पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस मामले में दो सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार के खिलाफ केस चल रहा था। इस केस में संदीप कुमार सहकर्मी बनाए गए थे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सिपाही प्रशांत चौधरी को दोषी करार दिया है। वहीं, सह आरोपी संदीप कुमार को मामले में पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण बरी कर दिया है।

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बता दें कि, एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या 29 सितंबर 2018 को हुई थी। ​विकेक तिवारी अपनी सहकर्मी सना खान के साथ कार से लौट रहे थे। तभी गोमतीनगर एक्सटेंशन में मकदूमपुर पुलिस चौकी के पास सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार ने उन्हें कार रोकने का इशारा किया। आरोप है कि, विवेक ने कार नहीं रोकी। पुलिस की ओर से दावा किया कि, सिपाहियों को टक्कर मारने की को​शिश की गयी।

इसी दौरान सिपाही प्रशांत ने कार चला रहे विवेक तिवारी पर गोली चला दी। गोली लगने से विवेक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद सना खान की तहरीर पर गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।

लखनऊ जिला जज कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। 8 साल बाद आए फैसले में आरोपी प्रशांत चौधरी को हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। उनके खिलाफ अब 21 सितंबर को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया जाएगा। वहीं, दूसरे आरोपी संदीप कुमार को सबूत के अभाव में बड़ी कर दिया गया है।

वहीं, इस मामले में आए फैसले पर विवेक के परिजनों ने निराशा जताई है। उनका कहना है कि, आरोपियों के खिलाफ आए फैसले को हम ऊपरी कोर्ट में चुनौती देंगे। हम सजा सुनाए जाने के बाद आगे के कदम को तय करेंगे। विवेक तिवारी हत्याकांड ने राजधानी लखनऊ ही नहीं, पूरे यूपी को झंकझोर दिया था।

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