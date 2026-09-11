11 सितंबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज रिश्तों में मधुरता आएगी, व्यवसाय में नए संपर्क दे सकते हैं लाभ

11 सितंबर 2026 का राशिफल: शुक्रवार के दिन सिंह राशि के लोगों को आत्मविश्वास बढ़ेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा अपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ – आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। नौकरी और व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

मिथुन – आज आपकी बुद्धि और संवाद-कौशल आपके लिए लाभदायक रहेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अनावश्यक खर्च से बचें।

कर्क – आज परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन भावनाओं में आकर निर्णय न लें।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान मिल सकता है। निवेश में जल्दबाजी न करें।

कन्या – आज कामकाज में व्यस्तता रहेगी और मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

तुला – आज रिश्तों में मधुरता आएगी। व्यवसाय में नए संपर्क लाभ दे सकते हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।

वृश्चिक – आज किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाए रखें।

धनु – भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के अवसर बनेंगे। यात्रा लाभदायक हो सकती है। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा।

मकर – आज मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – नए विचार और योजनाएं सफल हो सकती हैं। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन – आज रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। धन लाभ हो सकता है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। विद्यार्थियों को एकाग्रता से लाभ मिलेगा।

आज का विशेष उपाय :-

शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें।