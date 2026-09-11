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11 सितंबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज रिश्तों में मधुरता आएगी, व्यवसाय में नए संपर्क दे सकते हैं लाभ

आज का राशिफल 11 सितंबर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

11 सितंबर 2026 का राशिफल: शुक्रवार के दिन सिंह राशि के लोगों को आत्मविश्वास बढ़ेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा अपका दिन?

पढ़ें :- 09 सितंबर 2026 का राशिफल: आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी...जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ – आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। नौकरी और व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

मिथुन – आज आपकी बुद्धि और संवाद-कौशल आपके लिए लाभदायक रहेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अनावश्यक खर्च से बचें।

कर्क – आज परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन भावनाओं में आकर निर्णय न लें।

पढ़ें :- 08 सितंबर 2026 का राशिफल: वृषभ, कर्क और तुला राशि के लोगों के रुके हुए काम होंगे पूरे, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान मिल सकता है। निवेश में जल्दबाजी न करें।

कन्या – आज कामकाज में व्यस्तता रहेगी और मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

तुला – आज रिश्तों में मधुरता आएगी। व्यवसाय में नए संपर्क लाभ दे सकते हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।

वृश्चिक – आज किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाए रखें।

धनु – भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के अवसर बनेंगे। यात्रा लाभदायक हो सकती है। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा।

पढ़ें :- 07 सितंबर 2026 का राशिफल: भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा या नए कार्य की योजना बनेगी...जानिए आज कैसा रहेगा आपका दिन?

मकर – आज मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – नए विचार और योजनाएं सफल हो सकती हैं। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन – आज रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। धन लाभ हो सकता है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। विद्यार्थियों को एकाग्रता से लाभ मिलेगा।

आज का विशेष उपाय :-
शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें।

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