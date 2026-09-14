14 सितंबर 2026 का राशिफल: गणेश जी को मोदक या लड्डू अर्पित करें, पूरे होंगे सभी काम, जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

14 सितंबर 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन सिंह राशि के लोगों को करियर में प्रगति और नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा अपका दिन ?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई योजना बन सकती है। साझेदारी में लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। परिवार में सामंजस्य रखें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

वृषभ – आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं। नौकरी-व्यवसाय में कोई उपयोगी अवसर मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज गणेश जी को मोदक चढ़ाएं।

मिथुन – आपकी वाणी और नए विचार आज प्रभावशाली रहेंगे। व्यापार में संपर्कों से लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें।

कर्क – आज परिवार और घरेलू मामलों पर ध्यान देना होगा। भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। धन के मामले में सावधानी रखें। गणेश जी को लाल फूल अर्पित करें।

सिंह – आज करियर में प्रगति और नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। गणेश मंदिर में दीपक जलाएं।

कन्या – आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। काम में प्रशंसा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ाएं।

तुला – आज आत्मविश्वास और सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है। आज गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें।

वृश्चिक – आज करियर और व्यापार में सफलता के संकेत हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आज जरूरतमंद को भोजन कराएं।

धनु – आज साझेदारी और संपर्कों से लाभ होगा। यात्रा या नए समझौते के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। गणेश जी को गुड़ और दूर्वा चढ़ाएं।

मकर – कार्यक्षेत्र में पहचान और प्रगति मिल सकती है। नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की संभावना बन रही है। गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं।

कुंभ – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नए अवसर सामने आ सकते हैं। रचनात्मक कार्य और व्यापार में लाभ के योग हैं। आज गणेश चालीसा का पाठ करें।

मीन – धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा,लेकिन अनावश्यक तनाव से बचें। गणेश जी को मोदक या लड्डू अर्पित करें।