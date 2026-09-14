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14 सितंबर 2026 का राशिफल: गणेश जी को मोदक या लड्डू अर्पित करें, पूरे होंगे सभी काम, जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

आज का राशिफल 14 सितंबर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

14 सितंबर 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन सिंह राशि के लोगों को करियर में प्रगति और नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा अपका दिन ?

पढ़ें :- 12 सितंबर 2026 का राशिफल: मिथुन, सिंह और मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई योजना बन सकती है। साझेदारी में लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। परिवार में सामंजस्य रखें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

वृषभ – आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं। नौकरी-व्यवसाय में कोई उपयोगी अवसर मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज गणेश जी को मोदक चढ़ाएं।

मिथुन – आपकी वाणी और नए विचार आज प्रभावशाली रहेंगे। व्यापार में संपर्कों से लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें।

कर्क – आज परिवार और घरेलू मामलों पर ध्यान देना होगा। भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। धन के मामले में सावधानी रखें। गणेश जी को लाल फूल अर्पित करें।

पढ़ें :- 11 सितंबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज रिश्तों में मधुरता आएगी, व्यवसाय में नए संपर्क दे सकते हैं लाभ

सिंह – आज करियर में प्रगति और नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। गणेश मंदिर में दीपक जलाएं।

कन्या – आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। काम में प्रशंसा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ाएं।

तुला – आज आत्मविश्वास और सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है। आज गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें।

वृश्चिक – आज करियर और व्यापार में सफलता के संकेत हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आज जरूरतमंद को भोजन कराएं।

धनु – आज साझेदारी और संपर्कों से लाभ होगा। यात्रा या नए समझौते के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। गणेश जी को गुड़ और दूर्वा चढ़ाएं।

पढ़ें :- 09 सितंबर 2026 का राशिफल: आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी...जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

मकर – कार्यक्षेत्र में पहचान और प्रगति मिल सकती है। नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की संभावना बन रही है। गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं।

कुंभ – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नए अवसर सामने आ सकते हैं। रचनात्मक कार्य और व्यापार में लाभ के योग हैं। आज गणेश चालीसा का पाठ करें।

मीन – धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा,लेकिन अनावश्यक तनाव से बचें। गणेश जी को मोदक या लड्डू अर्पित करें।

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