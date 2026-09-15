15 सितंबर 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन इन राशि के लोगों को मिल सकती है कामकाज में नई जिम्मेदारी

आज का राशिफल 15 सितंबर 2026
15 सितंबर 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन मिथुन राशि के लोगों की वाणी और बुद्धि प्रभावशाली रहेगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा अपका दिन ?
मेष – आज कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन के मामले में जल्दबाजी न करें। परिवार में सहयोग मिलेगा।
वृषभ – आज व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
मिथुन – आज आपकी वाणी और बुद्धि प्रभावशाली रहेगी। नौकरी में नई संभावना बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।
कर्क – आज परिवार और रिश्तों में मधुरता रहेगी। मानसिक तनाव कम होगा। आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें।
सिंह – आज करियर में प्रगति के संकेत हैं। वरिष्ठ लोगों से सहयोग मिल सकता है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
कन्या – आज काम में सफलता मिलेगी, लेकिन एक साथ बहुत सारे कार्य न लें। धन लाभ के अवसर बन सकते हैं।
तुला – आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साझेदारी, व्यापार और संबंधों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
वृश्चिक – आज पुराने विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का अवसर मिलेगा। नौकरी और व्यापार में मेहनत का परिणाम मिलेगा।
धनु – नई योजना शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।
मकर – आज व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। मेहनत से सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा।
कुंभ – आज आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। आज मित्र या सहयोगी से महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
मीन – आज भावनात्मक रूप से संतुलित रहना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दे।