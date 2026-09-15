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15 सितंबर 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन इन राशि के लोगों को मिल सकती है कामकाज में नई जिम्मेदारी

आज का राशिफल 15 सितंबर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

15 सितंबर 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन मिथुन राशि के लोगों की वाणी और बुद्धि प्रभावशाली रहेगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा अपका दिन ?

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मेष – आज कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन के मामले में जल्दबाजी न करें। परिवार में सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज आपकी वाणी और बुद्धि प्रभावशाली रहेगी। नौकरी में नई संभावना बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है।

कर्क – आज परिवार और रिश्तों में मधुरता रहेगी। मानसिक तनाव कम होगा। आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें।

पढ़ें :- 12 सितंबर 2026 का राशिफल: मिथुन, सिंह और मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास

सिंह – आज करियर में प्रगति के संकेत हैं। वरिष्ठ लोगों से सहयोग मिल सकता है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कन्या – आज काम में सफलता मिलेगी, लेकिन एक साथ बहुत सारे कार्य न लें। धन लाभ के अवसर बन सकते हैं।

तुला – आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साझेदारी, व्यापार और संबंधों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

वृश्चिक – आज पुराने विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का अवसर मिलेगा। नौकरी और व्यापार में मेहनत का परिणाम मिलेगा।

धनु – नई योजना शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।

पढ़ें :- 11 सितंबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आज रिश्तों में मधुरता आएगी, व्यवसाय में नए संपर्क दे सकते हैं लाभ

मकर – आज व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। मेहनत से सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। आज मित्र या सहयोगी से महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

मीन – आज भावनात्मक रूप से संतुलित रहना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दे।

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