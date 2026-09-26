  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. विराट कोहली का बड़ा ऐलान, बोले- 2027 का वर्ल्ड कप मेरे लिए आखिरी होगा

विराट कोहली का बड़ा ऐलान, बोले- 2027 का वर्ल्ड कप मेरे लिए आखिरी होगा

Virat Kohli's major announcement : भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को अपने क्रिकेट करियर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज से पहले कोहली ने साफ कर दिया है कि 2027 का वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, जो वो भारत के लिए खेलेंगे। यानी इस टूर्नामेंट के साथ ही उनके अंतरराष्ट्रीय करियर पर भी विराम लग जाएगा, क्योंकि वो अब सिर्फ वनडे ही खेलते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Virat Kohli’s major announcement : भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को अपने क्रिकेट करियर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज से पहले कोहली ने साफ कर दिया है कि 2027 का वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, जो वो भारत के लिए खेलेंगे। यानी इस टूर्नामेंट के साथ ही उनके अंतरराष्ट्रीय करियर पर भी विराम लग जाएगा, क्योंकि वो अब सिर्फ वनडे ही खेलते हैं।

पढ़ें :- 'हनुमान अंश' के बाद अब संत प्रेमानंद महाराज के जीवन पर बनेगी 'राधा अंश', विराट-अनुष्का की बड़े पर्दे पर दिखेगी भक्ति?

दरअसल, 2027 वर्ल्ड कप की मेज़बानी संयुक्त रूप से दक्षिण अफ़्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। इस टूर्नामेंट को दो दिग्गजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के करियर का आखिरी टूर्नामेंट समझा जा रहा है। 37 साल के कोहली ने वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ से पहले ‘JioStar’ से कहा है कि अगले साल होने वाला वनडे वर्ल्ड कप देश के लिए उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा और वे ट्रॉफी जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक देंगे।

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, “मेरे लिए, यह भारत के लिए खेलने वाला आखिरी वर्ल्ड कप होगा। और यही मेरी प्रेरणा है। यानी, अपना सब कुछ झोंक देना। और ज़ाहिर है, लक्ष्य तो वर्ल्ड कप जीतना ही है। और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूं।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विराट कोहली का बड़ा ऐलान, बोले- 2027 का वर्ल्ड कप मेरे लिए आखिरी होगा

विराट कोहली का बड़ा ऐलान, बोले- 2027 का वर्ल्ड कप मेरे लिए...

Asian Games 2026 : नेपाल ने क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान को पांच विकेट से हराया

Asian Games 2026 : नेपाल ने क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान को...

श्रीलंका टेस्ट सीरीज में श्रीलंकाई खिलाड़ी से क्यों लड़े थे यशस्वी जायसवाल? ध्रुव जुरेल ने किया खुलासा

श्रीलंका टेस्ट सीरीज में श्रीलंकाई खिलाड़ी से क्यों लड़े थे यशस्वी जायसवाल?...

खुलकर गंभीर ने रोहित संग रिश्ते पर ​की बात-चीत, बोले- हमारा तालमेल नया नहीं, एक-दूसरे की सोच समझते हैं

खुलकर गंभीर ने रोहित संग रिश्ते पर ​की बात-चीत, बोले- हमारा तालमेल...

टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल लेने जा रहे हैं संन्यास? सोशल मीडिया पोस्ट ने फैंस में मचाई हलचल

टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल लेने जा रहे हैं संन्यास?...

ICC T20I रैंकिंग पर ईशान पहले स्थान पर कायम, श्रेयस ने 7 स्थान की छलांग लगाई: सिकंदर रजा ODI नंबर 1 ऑलराउंडर से चूके

ICC T20I रैंकिंग पर ईशान पहले स्थान पर कायम, श्रेयस ने 7...