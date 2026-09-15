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IND vs AFG 2nd T20I : आज टी20 सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां खेला जाएगा मैच

IND vs AFG 2nd T20I : आज भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच नई दिल्ली में खेला जाएगा। इस सीरीज के पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज करके 1-0 से बढ़त बना ली थी। ऐसे में दूसरा मैच जीतकर श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
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IND vs AFG 2nd T20I : आज भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच नई दिल्ली में खेला जाएगा। इस सीरीज के पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज करके 1-0 से बढ़त बना ली थी। ऐसे में दूसरा मैच जीतकर श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

पढ़ें :- IND vs AFG 1st T20I : आज से भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का आगाज, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

भारत बनाम अफ़गानिस्तान दूसरा T20I कब खेला जाएगा?

भारत और अफ़गानिस्तान के बीच दूसरा T20I मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को खेला जाएगा।

भारत बनाम अफ़गानिस्तान दूसरा T20I कहां खेला जाएगा?

यह मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

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भारत बनाम अफ़गानिस्तान दूसरा T20I कितने बजे शुरू होगा?

दूसरा T20I रविवार को शाम 7 बजे (IST) शुरू होगा।

भारत बनाम अफ़गानिस्तान दूसरे T20I के लिए टॉस कब होगा?

टॉस मैच शुरू होने के तय समय से 30 मिनट पहले, यानी शाम 6:30 बजे (IST) के आसपास होने की उम्मीद है।

फ़ैन्स भारत बनाम अफ़गानिस्तान दूसरा T20I टीवी पर कहाँ देख सकते हैं?

पढ़ें :- IND vs AFG: अपने ही घर में पराई होगी टीम इंडिया, दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों को मिलेगा मेहमानों वाला ड्रेसिंग रूम

इस मैच का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारत बनाम अफ़गानिस्तान हेड-टू-हेड रिकॉर्ड कैसा है? 

T20I में भारत का अफ़गानिस्तान पर दबदबा रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए दस मैचों में से भारत ने नौ जीते हैं, जबकि एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ।

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