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IPL 2027 : पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बनें दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच, हेमांग बदानी की लेंगे जगह

IPL 2027 : आईपीएल 2027 के ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने एक बड़ा बदलाव किया है। फ्रेंचाइजी ने अगले सीजन के लिए पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को नया हेड कोच नियुक्त किया है। गांगुली, हेमांग बदानी की जगह लेंगे, जो पिछले दो सीज़न से इस पद पर थे।

By Abhimanyu 
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Delhi Capitals’ New Head Coach: आईपीएल 2027 के ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने एक बड़ा बदलाव किया है। फ्रेंचाइजी ने अगले सीजन के लिए पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को नया हेड कोच नियुक्त किया है। गांगुली, हेमांग बदानी की जगह लेंगे, जो पिछले दो सीज़न से इस पद पर थे।

पढ़ें :- IPL 2027 Auction : चार साल बाद भारत में होगी आईपीएल की नीलामी, WPL ऑक्शन कोच्चि में होगा आयोजित

सौरव गांगुली पर दिल्ली कैपिटल्स को पहला IPL टाइटल जिताने की ज़िम्मेदारी होगी। पंजाब किंग्स के साथ, दिल्ली उन दो शुरुआती फ़्रैंचाइज़ी में से एक है जिन्होंने अभी तक यह प्रतियोगिता नहीं जीती है। दिल्ली 2020 में फ़ाइनल में पहुंचकर जीत के सबसे करीब पहुंची थी। अगले साल वे पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहे लेकिन फ़ाइनल में नहीं पहुँच पाए। 2021 सीज़न के बाद से वे प्लेऑफ़ में नहीं पहुँच पाए हैं और पिछले साल अक्षर पटेल-हेमांग बदानी की जोड़ी के तहत छठे स्थान पर रहे।

बता दें कि पूर्व कप्तान गांगुली 2019 से फ़्रैंचाइज़ी से जुड़े हुए हैं, जब वे एक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए थे। बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, गांगुली को फ्रेंचाइजी की पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया था। हाल ही में, उन्होंने प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच के तौर पर काम किया और उन्हें इस साल की शुरुआत में SA20 फ़ाइनल तक पहुंचाया।

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