नई दिल्ली। रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को फिर से मुंबई इंडियंस का कप्तान (Mumbai Indians Captain) बनाया गया है। फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। रोहित IPL 2027 में टीम की कमान संभालेंगे। वे हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की जगह लेंगे। रोहित 11 सीजन तक मुंबई की कप्तानी कर चुके हैं। उनकी लीडरशिप में टीम ने 5 IPL ट्रॉफी जीती। 2024 से पहले उनकी जगह हार्दिक को कप्तान बनाया गया, लेकिन टीम के खराब प्रदर्शन के बाद अब वापस रोहित को कमान सौंपी गई है।

रोहित ने तिलक वर्मा को कप्तान बनाने को दिया था सुझाव

रोहित के न्यूजीलैंड दौरे पर जाने से पहले फ्रेंचाइजी ने रोहित से बातचीत कर उन्हें कप्तान बनने को कहा। इस पर रोहित ने तिलक वर्मा को कप्तान बनाने को सुझाव दिया था। हालांकि टीम के बार-बार रिक्वेस्ट पर रोहित कप्तान बनने पर राजी हो गए।

हार्दिक की कप्तानी में मुंबई एक बार प्लेऑफ में पहुंची

फ्रेंचाइजी ने 27 नवंबर 2023 को गुजरात टाइटंस से ट्रेड कर हार्दिक पंड्या को अपने साथ जोड़ा और फिर कप्तान बनाया। लेकिन पंड्या की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन नहीं सुधरा। ड्रेसिंग रूम में अनबन की स्थिति बनी और कुछ रिपोर्ट्स में गुटबाजी की बातें भी सामने आईं। हालांकि, इस पर टीम या मैनेजमेंट ने कुछ नहीं कहा।

टीम की लगातार बदलती रणनीतियों का असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ा। हार्दिक की कप्तानी में पिछले 3 सीजन में टीम सिर्फ एक बार प्लेऑफ में पहुंची। उनकी कप्तानी में मुंबई ने 39 मैच खेले हैं, लेकिन 15 में ही जीत हासिल कर सकी।

हार्दिक पंजाब गए, अर्शदीप ट्रेड के जरिए मुंबई में शामिल

मुंबई ने पंजाब किंग्स के साथ ट्रेड के जरिए भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया है। वे 18 करोड़ रुपए की फीस पर मुंबई से जुड़ेंगे। दूसरी ओर, हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स में गए हैं। उनकी नई फीस 18 करोड़ रुपए तय की गई है, जो पहले 16.35 करोड़ रुपए थी।

मुंबई ने कोचिंग स्टाफ बदला, पोलार्ड हेड कोच बने

IPL 2027 ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने पूरे कोचिंग स्टाफ बदल दिए। महेला जयवर्धने की जगह वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर किरोन पोलार्ड हेड कोच बने। साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोबिन उथप्पा मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच बनाए गए हैं। इनके अलावा न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल मैक्लेनाघन को बॉलिंग कोच, टी. दिलीप को फील्डिंग कोच और धवल कुलकर्णी को डेवलपमेंट बॉलिंग कोच बनाया गया है।

मुंबई के पास 9 स्लॉट और 32.60 करोड़ रुपए

मुंबई ने IPL 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले 16 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इनमें रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और मिचेल सैंटनर जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं।

फ्रेंचाइजी के पास ऑक्शन में भरने के लिए 9 स्लॉट बाकी हैं। इनमें विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट भी शामिल हैं। टीम के पर्स में 32.60 करोड़ रुपए बचे हैं।

मुंबई की रिटेंशन लिस्ट

अर्शदीप सिंह, अश्वनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर, नमन धीर, क्विंटन डी कॉक, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन, शार्दूल ठाकुर, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और विल जैक्स।