नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में शुक्रवार को बड़ा फैसला आया। कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने ऋतब्रत बनर्जी की नेता प्रतिपक्ष के पद (Leader of the Opposition Ritabrata Banerjee) पर नियुक्ति रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं माना। इसके साथ ही विधायक अखरुज्जमान (MLA Akruzzaman) की मुख्य सचेतक के पद पर नियुक्ति भी रद्द कर दी गई। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को 10 दिन के भीतर नए सिरे से फैसला लेने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?

न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत ऋतब्रत बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा (Bengal Legislative Assembly) में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दी गई थी। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले पर दोबारा विचार करने और नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि नया फैसला कारणों के साथ होना चाहिए। इसके लिए 10 दिन की समयसीमा तय की गई है। अदालत ने अखरुज्जमान को मुख्य सचेतक नियुक्त करने के फैसले को भी रद्द कर दिया है। मामले में हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है।

किसने दी थी नियुक्ति को चुनौती?

यह मामला तृणमूल कांग्रेस के विधायक सोवंदेब चट्टोपाध्याय (Sovandeb Chattopadhyay) की याचिका पर सुनवाई के बाद सामने आया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। सोवंदेब चट्टोपाध्याय (Sovandeb Chattopadhyay) का कहना था कि तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए नामित किया था। इसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के फैसले को दरकिनार करते हुए ऋतब्रत बनर्जी को इस पद पर मान्यता दे दी। ऋतब्रत बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए विधायकों के एक गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। इस गुट ने नेता प्रतिपक्ष के पद पर अपना दावा पेश किया था।

विधानसभा अध्यक्ष ने कब दी थी मान्यता?

पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Legislative Assembly) में तीन जून को अध्यक्ष ने ऋतब्रत बनर्जी (Ritabrata Banerjee) को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दी थी। उन्होंने अलग हुए गुट की ओर से पेश किए गए दावे को स्वीकार किया था। इसके खिलाफ सोवंदेब चट्टोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी की ओर से किए गए नामांकन की अनदेखी की। इस मामले की सुनवाई पहले एकल पीठ और फिर खंडपीठ में हुई।

पहले अंतरिम राहत मिली थी

अगस्त में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ऋतब्रत बनर्जी (Ritabrata Banerjee) की नियुक्ति को अंतरिम तौर पर जारी रखने की अनुमति दी थी। यह व्यवस्था दो महीने के लिए थी। साथ ही, एकल पीठ को नियुक्ति के खिलाफ मुख्य याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया गया था। एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद 21 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब शुक्रवार को नियुक्ति रद्द करने का फैसला सुनाया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी हाईकोर्ट को विवाद का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया था।

अब विधानसभा अध्यक्ष को क्या करना होगा?

हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर दोबारा विचार करना होगा। उन्हें 10 दिन के भीतर कारणों सहित नया आदेश पारित करना है। अब इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के नए फैसले और हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश पर नजर रहेगी।