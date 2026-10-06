भारत ही नहीं ये 6 देश भी 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की दौड़ में शामिल, IOC को होस्ट को चुनने लगेंगे ढाई साल

2036 Olympics : इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी मंगलवार को पुष्टि की कि 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की दौड़ में शामिल सात दावेदारों में भारत और कतर भी हैं। मेज़बानी की इस दौड़ में भारत और कतर को लंबे समय से मज़बूत दावेदार माना जा रहा है। अब कमेटी 2029 में अपने 100 से ज़्यादा सदस्यों के बीच वोटिंग के ज़रिए इस पर फ़ैसला करेगा। इन सदस्यों में भारत के सबसे अमीर परिवार की नीता अंबानी और कतर के अमीर शेख़ तमीम बिन हमद अल थानी भी शामिल हैं।

इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने कहा कि दक्षिण अफ़्रीका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, हंगरी और तुर्की भी भविष्य में मेज़बानी के विकल्पों पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें 2040 और 2044 के ओलंपिक भी शामिल हैं। दो बार स्विमिंग में गोल्ड मेडलिस्ट और IOC प्रेसिडेंट कर्स्टी कोवेंट्री ने कहा, “लेकिन गेम्स कहीं भी हों, एक बात कभी नहीं बदलनी चाहिए कि हम जो कुछ भी करें, उसमें एथलीट ही सबसे अहम होने चाहिए।”

IOC ने दूसरे देशों की ओलंपिक संस्थाओं के लिए 2036 की दौड़ में शामिल होने की डेडलाइन 31 अक्टूबर तय की है। इसके साथ ही मंगलवार को दावेदारों की मदद के लिए एक 30 पेज का डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया। भारत की बोली का प्लान गुजरात के अहमदाबाद शहर पर केंद्रित है, जो 2030 में मल्टी-स्पोर्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करेगा।अहमदाबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है।

कतर ने सॉकर के 2022 वर्ल्ड कप समेत ज़्यादातर टॉप-लेवल ओलंपिक खेलों की वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी की है। इसकी बोली का दायरा दोहा से आगे बढ़कर खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों तक भी फैल सकता है, जहाँ कुछ इवेंट्स आयोजित किए जा सकते हैं। अगर कतर में ओलंपिक होते हैं, तो समर गेम्स को जुलाई-अगस्त के उस समय से हटाना होगा, जिसमें वे 2004 (एथेंस) से लेकर 2032 (ब्रिस्बेन) तक हर बार आयोजित होते रहे हैं।

दक्षिण कोरिया की दावेदारी सियोल पर केंद्रित होगी, जिसने 1988 में समर गेम्स की मेजबानी की थी, और यह पूरे देश में फैली होगी। जर्मनी के ओलंपिक अधिकारियों ने पिछले महीने म्यूनिख को चुना, जिसने पहले 1972 में मेजबानी की थी। दक्षिण अफ्रीका की दावेदारी राष्ट्रीय स्तर की और केप टाउन पर केंद्रित होगी; अगर ऐसा होता है, तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत के बाद से यह समर गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला अफ्रीकी देश होगा।

हंगरी और तुर्की ने क्रमशः बुडापेस्ट और इस्तांबुल का प्रस्ताव दिया है। IOC ने कहा कि मार्च का महीना अहम है, जब कोवेंट्री की अध्यक्षता वाला कार्यकारी बोर्ड विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट को मंजूरी देगा।

2036 के होस्ट को चुनने के लिए ढाई साल का कैंपेन

मुकाबले वाले वोट के लिए 2029 की तय तारीख, समर गेम्स के होस्ट को चुनने के IOC के पुराने और लंबे समय से चले आ रहे शेड्यूल और प्रोसेस की वापसी है। यह तारीख पिछले साल की उम्मीद से भी बाद की है, जब कोवेंट्री को चुना गया था और भारत और कतर दोनों ही जल्द फ़ैसला लेने के लिए ज़ोर देते दिख रहे थे। उन्होंने और दूसरे राष्ट्रीय ओलंपिक अधिकारियों ने 2024 ओलंपिक के दौरान पेरिस में अपनी बोली की योजनाओं को प्रमोट किया था। जून 2025 में पद संभालने के बाद कोवेंट्री का पहला बड़ा फ़ैसला तेज़-तर्रार और ज़्यादा गुप्त प्रोसेस को रोकना था, जिसकी वजह से ब्रिस्बेन को 2032 के होस्ट के तौर पर पूरे 11 साल पहले और बिना किसी मुकाबले वाले वोट के चुना जा सका था।

IOC सदस्यों ने कोवेंट्री से कहा कि वे चयन प्रक्रिया में पहले से (यानी थॉमस बाख के समय की तुलना में) ज़्यादा शामिल होना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ़ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पसंद पर मुहर लगाने के बजाय, बैलेट पर कई उम्मीदवारों में से चुनने का विकल्प मिले। कमेटी के खास सदस्य समूह में खेल अधिकारी, मौजूदा और रिटायर्ड एथलीट, शाही परिवारों के सदस्य, राजनेता (जिनमें देशों के पूर्व प्रमुख भी शामिल हैं), बिज़नेस लीडर और ऑस्कर विजेता एक्ट्रेस मिशेल योह शामिल हैं।