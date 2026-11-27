IND vs NZ 2nd Test : भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लेकिन, यह फैसला उतना असरदार साबित नहीं हुआ। स्टंप्स की घोषणा तक मेजबान टीम ने पाँच विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 246 रन लगा दिये हैं। इस दौरान भारत के सभी गेंदबाजों को विकेट मिले, लेकिन स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लय में नहीं दिखे और उनके लिए बिना विकेट वाला दिन रहा। जिसके बाद बुमराह के फिटनेस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों को पहली सफलता लंच ब्रेक से ठीक पहले 26 ओवर में मिली, जब गुरनूर बराड़ ने डेवोन कॉनवे को LBW आउट किया। दूसरे सत्र में 4 विकेट पर 110 रन के स्कोर पर ऐसा लगा कि भारत ने वापसी कर ली है, लेकिन इसके बाद मेजबान टीम ने डटकर मुकाबला किया। गेंद के नरम हो जाने से बल्लेबाजी आसान हो गई और टॉम ब्लंडेल ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने डेरिल मिशेल (31) के साथ 5वें विकेट के लिए 74 रन जोड़े और फिर ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर 62 रनों की अटूट साझेदारी की। 5 विकेट पर 246 रन के स्कोर के साथ, यह टेस्ट मैच अब बराबरी की स्थिति में है।

अगर भारत मेजबान टीम को 325 या उससे कम रनों पर रोक देता है, तो वे मानेंगे कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर स्कोर इससे ज्यादा होता है, तो मेजबान टीम के गेंदबाजों को अपनी जीत की उम्मीदें और मजबूत लगेंगी। पहले दिन भारत के लिए आकाश दीप सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 विकेट लिए, जबकि अंशुल कंबोज, वाशिंगटन सुंदर और गुरनूर बराड़ ने एक-एक विकेट हासिल किया।

दूसरी तरफ, आज के दिन सबसे ज्यादा चर्चा जसप्रीत बुमराह को लेकर रही। उन्होंने ज्यादातर 120 से 130 किमी/घंटा की रफ्तार के बीच गेंदबाजी की। क्या उनकी गति कम थी और क्या वे पूरी तरह फिट नहीं थे? बुमराह ने कुछ मौके जरूर बनाए, लेकिन भारत को शायद उनसे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रही होगी। उन्होंने पहले दिन कुल 19 ओवर फेंके, जिनमें 4 ओवर मेडन रहे। लेकिन, उनको कोई विकेट नहीं मिल पाया। आज उनका बदला हुआ रनअप देखने को भी मिला।