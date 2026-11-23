IND vs NZ Test Drawn : भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। जिसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा चक्र में दोनों टीमों के बीच 4-4 अंक बांट दिये गए हैं। इसके साथ भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की राह और मुश्किल हो गयी है। मैच के आखिरी दिन भारत को आठ विकेट चटकाने थे। लेकिन, टीम सिर्फ तीन विकेट ही हासिल कर पायी। पांचवें दिन के आखिरी घंटे के खेल से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया और मैच ड्रॉ हो गया।

भारत को पता था कि अगर उन्हें टेस्ट जीतना है, तो उन्हें अपनी पूरी जान लगाकर गेंदबाजी करनी होगी। पांचवें दिन भारत के सामने 8 विकेट लेने की चुनौती थी। उन्होंने रात के दोनों नाबाद बल्लेबाजों, डेवोन कॉनवे (65) और रचिन रवींद्र (37) को आउट करके जीत की उम्मीदें जगाईं। लंच के तुरंत बाद टॉम ब्लंडेल का विकेट भी गिर गया, लेकिन फिर उनका सामना डेरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स से हुआ। पिच काफी आसान थी, जिस पर भारत ने पूरी कोशिश की, अपने तेज गेंदबाजों को रोटेट किया और सुंदर ने भी लंबे समय तक गेंदबाजी की, लेकिन वे इन दोनों बल्लेबाजों के मजबूत डिफेंस को नहीं तोड़ पाए।

भारतीय टीम शायद उन मौकों के बारे में सोचेगी जो उन्होंने गंवा दिए। खासकर मिशेल को रन-आउट करने का मौका, जिसे आकाश दीप भुना नहीं पाए। लेकिन वे भी मानेंगे कि पिच के इतने सपाट होने के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं था। पिछले दो टेस्ट मैचों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब भारत पाँचवें दिन विपक्षी टीम को ऑलआउट करने के लिए संघर्ष करता दिखा, लेकिन उनके गेंदबाजों के लिए बुरा जरूर लगता है, जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की।

इस एक पारी में भारत की ओर से सबसे ज्यादा 42 मेडन ओवर फेंके गए। WTC 2025-27 चक्र में किसी टीम की पारी में यह सबसे ज़्यादा हैं। इससे पहले भारत ने 2015 में दिल्ली में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ एक पारी में 40 या उससे ज़्यादा मेडन ओवर फेंके थे। तब 143.1 ओवरों में साउथ अफ़्रीका की पूरी टीम 143 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी, और उस पारी में भारत ने 89 मेडन ओवर फेंके थे।