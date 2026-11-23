CM Yogi’s Emotional Message : यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी दिवंगत मां सावित्री देवी को श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई देते हुए बेहद भावुक नजर आए थे। अब उन्होंने योगी की पाती में मां के निस्वार्थ प्रेम, संस्कारों और जीवन में मां के महत्व को याद किया। सीएम योगी ने एक्स पोस्ट में लिखा- सनातन संस्कार मातृ वंदना से अभिसिंचित हैं। कुछ ऋण ऐसे होते हैं, जो कभी चुकाए नहीं जा सकते। हां, हम अपना कर्तव्य अवश्य निभा सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में आने के बाद प्रदेश की मातृशक्ति के लिए यही कर्तव्य निभाने का प्रयास कर रहा हूं।”

सीएम योगी ने कहा, “प्रत्येक माँ के प्रति सच्चा सम्मान यही होगा कि आज हर प्रदेशवासी यह संकल्प ले कि वह किसी निराश्रित माँ का संबल बनेगा, किसी वंचित माँ की पीड़ा को समझेगा और किसी दुखियारी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा।” इस पोस्ट के साथ जनता के नाम ‘योगी की पाती’ में उन्होंने मां के महत्त्व और उसकी महानता हो बताया है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने उन पलों को भी याद किया, जब एक योगी के रूप में वह गोरखपुर से पंचूर पहली भिक्षा मांगने मां के घर पहुंचे थे। इसमें योगी और मां के बीच संवाद का भी जिक्र किया गया है। सीएम ने बताया कि मां उन्हें योगी के रूप में देखकर भावुक हो गयी थीं।

सनातन संस्कार मातृ वंदना से अभिसिंचित हैं। कुछ ऋण ऐसे होते हैं, जो कभी चुकाए नहीं जा सकते। हां, हम अपना कर्तव्य अवश्य निभा सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में आने के बाद प्रदेश की मातृशक्ति के लिए यही कर्तव्य निभाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रत्येक माँ के प्रति सच्चा सम्मान यही होगा कि आज हर प्रदेशवासी यह संकल्प ले कि वह किसी निराश्रित माँ का संबल बनेगा, किसी वंचित माँ की पीड़ा को समझेगा और किसी दुखियारी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 23, 2026

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ‘योगी की पाती’ में लिखा…