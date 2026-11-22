नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। टीम इंडिया (Team India) ने अपनी पहली पारी 9 विकेट खोकर 720 रन बनाने के बाद घोषित की। इसके साथ ही भारतीय बल्लेबाजों ने वो कारनामा कर दिखाया है, जो आज तक 147 साल के टेस्ट क्रिकेट (147-Year History of Test Cricket) में नहीं हो सका था।

टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी टीम ने एक पारी में शुरुआती 7 विकेट के लिए 50 या उससे ज्यादा रनों की साझेदारी की है। भारतीय टीम (Team India) की तरफ से इस मुकाबले में कुल 7 ऐसी पार्टनरशिप हुईं। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 130 रन जोड़े। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल ने मिलकर 165 रनों की साझेदारी निभाई।

तीसरे विकेट के लिए शुभमन गिल और राहुल ने मिलकर 91 रन जोड़े। वहीं, चौथे विकेट के लिए गिल ने ऋषभ पंत संग मिलकर 100 रन जोड़े। पांचवें विकेट के लिए पंत ने अंशुल कंबोज के साथ 68 रन जोड़े, तो छठे विकेट के लिए पंत और जुरेल ने 75 रनों की साझेदारी निभाई। वॉशिंगटन सुंदर और जुरेल भी 54 रनों की पार्टनरशिप करने में सफल रहे।

टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) में भारतीय टीम ने यह पांचवीं बार 700 रनों का आंकड़ा पार किया है। इसके साथ ही टीम ने इस मामले में इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है। इंग्लैंड ने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 4 बार 700 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। इस लिस्ट में टॉप पर श्रीलंका का नाम है, जिन्होंने 7 बार 700 रनों का आंकड़ा पार किया है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में कुल 14 छक्के लगाए, जो एक टेस्ट पारी में लगाए गए संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा छक्के हैं।

टेस्ट के चौथे दिन भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन लाजवाब रहा। ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। उन्होंने 153 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 128 रन बनाए। वहीं, ध्रुव जुरेल ने 79 गेंदों में 7 चौके और एक छक्के की मदद से 78 रन बनाए। अंशुल कंबोज ने 38 और वॉशिंगटन सुंदर ने 24 रनों का योगदान दिया।