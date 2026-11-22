लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2027) के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से INDIA गठबंधन के सीट समझौते के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (National President Akhilesh Yadav) ने रविवार को कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, सांसद राजीव राय व सांसद इकरा चौधरी शामिल हैं। सोमवार को दिल्ली में सीट शेयरिंग की पहली बैठक होनी है।