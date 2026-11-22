PPS Transfer: उत्तर प्रदेश में रविवार को बड़े स्तर पर पुलिस उपाधीक्षकों और सहायक पुलिस आयुक्तों के तबादले किए गए हैं। ट्रांसफर सूची के मुताबिक, 144 अफसरों के तबादले किए गए हैं। तबादला सूची में प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ पुलिस कमिश्नरेट, पीएसी वाहिनियों और विशेष इकाइयों में तैनात अधिकारी शामिल हैं। कई अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले भेजा गया है, जबकि कुछ को कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है।