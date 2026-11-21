IND vs NZ Stumps : वेलिंग्टन टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और भारतीय टीम ने पहली पारी में 118 रनों की बढ़त बना ली है। तीसरा दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा, जहां टीम ने तीन विकेट खोकर 327 रन बनाए हैं। इस दौरान केएल राहुल ने अपने करियर का 13वां टेस्ट जड़ा, जबकि कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 2 रन से शतक से चूक गए। हालांकि, स्टंप्स की घोषणा तक भारत एक मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 486 रन बना लिए हैं।

तीसरे दिन केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने यह सुनिश्चित किया कि भारत के लिए सुबह का सेशन बिना किसी विकेट के बहुत शानदार रहे। क्रीज पर दोनों ही बल्लेबाज काफी सहज दिख रहे थे। इसके बाद केएल ने सभी SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने का मुश्किल रिकॉर्ड अपने नाम किया, वह भी एक ओपनर के तौर पर। पडिक्कल भी शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जेमिसन ने अचानक एक बेहतरीन गेंद फेंकी जो सीधे ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से पर जा लगी। उस समय तक न्यूजीलैंड ने नई गेंद ले ली थी, लेकिन गिल ने सकारात्मक रवैया बनाए रखा और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को खेल में वापस नहीं आने दिया। हेनरी और उनकी टीम को कोई विकेट न मिल पाने के कारण काफी निराशा हुई।

टी ब्रेक के बाद, केएल ने शरीर से दूर शॉट खेलने की एक दुर्लभ गलती की, जिससे उनकी पारी जल्दी समाप्त हो गई, जबकि वे एक बड़ी पारी खेलने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। पंत ने शुरुआत में समय लिया और फिर अपने चिर-परिचित अंदाज में गियर बदला (37 गेंदों पर 15 रन बनाने के बाद, उन्होंने अगली 18 गेंदों में 37 रन कूट दिए) और अपना अर्धशतक पूरा किया। गिल कुछ देर तक 98 रन पर अटके रहे और दिन के खेल के आखिरी ओवर में उन्होंने स्ट्राइक ली ताकि वे स्टंप्स से पहले अपना शतक पूरा कर सकें, लेकिन डफी ने उन्हें चकमा दे दिया। वह अपने 12वें शतक को पूरा करने से सिर्फ 2 रन दूर रह गए।

अब यह मैच भारत के पाले में है। उनके पास 118 रनों की बढ़त है और 6 विकेट बचे हैं। कल सुबह वे इसमें लगभग 120 रन और जोड़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम बात, वे यही चाहेंगे कि पिच का बर्ताव काफी खराब हो जाए। क्योंकि अगर पिच ऐसी ही रही, तो भारतीय गेंदबाजों के लिए भी गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाएगा। उनकी रणनीति यह हो सकती है कि पहले बढ़त को 250 के पार ले जाएं और फिर आगे का फैसला लें। न्यूजीलैंड को यहां जीत हासिल करने के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन करना होगा। हालांकि, ऐसा होना मुश्किल लगता है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है।