गुजरात। गुजरात में सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने आज शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 को वडोदरा से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से कथित संबंध रखने वाले एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के पास से AK-47 राइफल और 20 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

असम से वडोदरा पहुंचा था आरोपी

मीडिया ​रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार संदिग्ध के असम से गुजरात आने की जानकारी सामने आई है। ATS ने उसे वडोदरा में एक बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी की पहचान और उसके असम से गुजरात आने के पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

AK-47 और कारतूस बरामद

एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड की कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से एक AK-47 असॉल्ट राइफल और 20 से अधिक राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए। साथ ही जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियार कहां से हासिल किया गया था और इसे किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था।

अहमदाबाद ले जाकर की जा रही पूछताछ

आरोपी के गिरफ्तारी के बाद संदिग्ध को आगे की कानूनी कार्रवाई और पूछताछ के लिए अहमदाबाद ले जाया गया। जांच एजेंसियां उसके संभावित आतंकी संपर्कों, हथियारों की सप्लाई और गुजरात में उसकी गतिविधियों की जांच कर रही हैं।

हथियारों के नेटवर्क की जांच में जुटी एजेंसियां

एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि आरोपी का जैश-ए-मोहम्मद से वास्तविक संबंध क्या है और क्या उसके साथ अन्य लोग भी इस गतिविधि में शामिल हैं। साथ ही ​हथियारों से जुड़े अन्य कड़ियों का भी पता लगाया जा रहा है। हालांकि अभी किसी बड़ी आतंकी साजिश के सफलतापूर्वक उजागर होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

बता दें कि इस गिरफ्तारी को गुजरात में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की अहम कार्रवाई माना जा रहा है। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है।