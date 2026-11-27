पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारतीय जनता पार्टी के जिला सोशल मीडिया विभाग में सोनौली निवासी मनोज मद्धेशिया को जिला सह-संयोजक नियुक्त किए जाने पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। उनकी नियुक्ति पर स्थानीय लोगों एवं शुभचिंतकों ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी।

इस क्रम में कृपाशंकर मद्धेशिया, विजय जायसवाल, अंजनी जायसवाल, सोनू गुप्ता, सूरज जायसवाल, विजय चौरसिया, राजू भारती और बैजनाथ वर्मा ने मनोज मद्धेशिया को मिठाई खिलाकर बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।

समर्थकों ने कहा कि मनोज मद्धेशिया को संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने विश्वास जताया कि वह पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट