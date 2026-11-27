America Storm : अमेरिका के मध्य और पूर्वी हिस्सों में आए गुरुवार को एक भीषण तूफान के कारण लाखों लोगों का थैंक्सगिविंग का जश्न बाधित हो गया। इस तूफान की वजह से मौसम खराब हो गया। तेज हवाओं, बारिश और बाढ़ के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ।

पेड़ गिरने से घरों और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा। हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई। लगभग दस लाख घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली गुल हो गई, और छुट्टियों के दौरान होने वाली यात्राएं भी बुरी तरह प्रभावित हुईं। करीब 400 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 2 हजार से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से चली। तूफान का सबसे ज्यादा असर अमेरिका के पूर्वी हिस्से में पड़ा।

पेंसिल्वेनिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां 2,35,000 से अधिक जगहों पर बिजली गुल रही। इसके बाद न्यू जर्सी , मैरीलैंड , वर्जीनिया , मिसौरी , न्यूयॉर्क और डेलावेयर का नंबर आता है।